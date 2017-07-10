8 июля Александр Евстифеев посетил Волжск, где принял участие в праздничных мероприятиях ко Дню города.Руководитель региона отметил, что основанный 77 лет назад на границе трех братских республик, город Волжск стал промышленным центром Марийского края, опорным пунктом освоения новых территорий и на протяжении всего этого времени помогает раскрывать потенциал региона.

«Это один из самых молодых крупных городов в Российской Федерации и второй по величине город в нашей республике. Волжск появился в период расцвета экономики тогда еще советского государства. Еще живо то поколение людей, которые приехали с разных уголков Советского Союза и создавали предприятия, имущественные комплексы, жилой фонд, учреждения культуры и образования. Ресурс, который был заложен много лет назад, позволяет городу и сейчас находиться на хорошем уровне», - сказал руководитель республики.

Александр Евстифеев подчеркнул, что город обладает хорошими промышленными и аграрными возможностями, что является особенно привлекательным для молодых людей, и позволяет им на своей малой родине реализовать имеющиеся способности и таланты.

«Наша задача – поддержать потенциал города. Волжск должен развиваться. И жить здесь должно быть не только комфортно, но и почетно. К этому мы должны стремиться, этим будет заниматься республиканская власть, этого мы будем требовать от власти города Волжска», - завершил Александр Евстифеев.

Руководитель республики, поздравляя жителей и гостей города, пожелал всем успехов, крепкого здоровья, счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.В праздничный день нескольким жителям Волжска были вручены Почетные грамоты Правительства Республики Марий Эл и Благодарности Главы Республики Марий Эл за многолетний труд, высокий профессионализм, значительный вклад в социально-экономическое развитие города.Генеральный директор Марийского целлюлозно-бумажного комбината Александр Сташкевич удостоен Ордена «За заслуги перед Марий Эл» II степени.В этот день же руководитель республики встретился с почетными гражданами города, обсудил актуальные темы, касающиеся перспектив развития Волжска, ответил на волнующие общественность вопросы: кадровой политики, реставрации городского кинотеатра «Родина», привлечения врачей и «узких» специалистов, конкуренции индивидуальных предпринимателей и торговых сетей.