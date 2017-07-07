Во время посещения Волжска руководитель республики Александр Евстифеев проинспектировал, как в рамках государственно-частного партнерства осветили одну из дорожных артерий города.

На улице Кабанова, которая долгое время была вообще не оборудована фонарями, установили 50 светодиодных энергосберегающих светильников. Они позволяют в 5 раз сэкономить потребляемые энергоресурсы, что, в свою очередь, дает значительную экономию финансовых средств бюджета. Средняя освещенность улицы выросла более чем в три раза. Решение о реализации этого проекта принимал лично глава региона.

«Несколько лет здесь не было никакого освещения, что создавало аварийность. К сожалению, она имела конкретные примеры – это ДТП с участием пешеходов и автомобилей. Сейчас улица освещена специализированными современными светильниками, применен новый кабель. Компаниям и всем, кто принимал участие в реализации проекта, я выражаю благодарность. Надеюсь, этот пример государственно-частного партнерства будет заразителен в самом хорошем смысле слова, потому что как бы мы не говорили о трудностях, но в своем доме порядок можно навести, если взяться за дело вместе», - сказал Александр Евстифеев.

Длина освещенного участка составила 1,6 км. Освещение улицы включено в общую систему освещения города. Светильники имеют длительный срок службы, что удешевляет их эксплуатацию. В ближайшее время на улице Кабанова нанесут разметку, установят дорожные знаки и ограждения в соответствии с проектом дорожного движения.Проблема освещения территорий — это, прежде всего, вопрос безопасности, поэтому программа уличного освещения городов, районных центров и сельских поселений Марий Эл и в дальнейшем будет находиться на личном контроле Руководителя республики.