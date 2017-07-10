10/07/2017

Окна - на замок







Как свести к минимуму риск несчастного случая? Существуют ли приспособления, которые сделают невозможным открывание окон малышами? Эти вопросы мы задали Кристине ДЕНИСОВОЙ, консультанту «Компании 27», занимающейся, в том числе, и монтажом окон ПВХ:



— Современные производители, в целях создания условий безопасности для детей, рекомендуют приобрести специальные детские замки. Одним из лучших решений данной проблемы является установка ключа на ручку. Подобное устройство не сложно установить даже своими руками. Для этого нужно отвинтить старую ручку от оконной рамы и поставить на ее место новую, оснастив предварительно специальным замком. К слову, такое приспособление поможет не только позаботиться о детской безопасности, но и составить неплохую преграду для злоумышленников, которые заходят забраться в дом с улицы, открыв окно.



Замок при этом выполняет следующие функции:

• блокирует с наружной стороны движение фурнитуры;

• не допускает открытия окна, даже если стекло разбито;

• способствует созданию условий безопасности детям.



Принцип работы: ключ фиксирует ручку в одном из двух положений, когда окно открыто или закрыто и без него изменить положение створки нельзя. Однако такое приспособление имеет один главный недостаток – это необходимость всегда носить с собой ключ и открывать, либо закрывать окно с его помощью всегда. Даже когда детей нет дома.





Ещё один вариант — внутренний блокиратор. Данное устройство позволяет свободно переводить окно в режим проветривания, а открыть створку окна разрешит не более чем на 15 сантиметров. Блокиратор устанавливается на внутреннюю часть рамы и с внешней стороны совершенно незаметен. Для того, чтобы разблокировать окно, взрослому человеку понадобится не более минуты, а вот ребенок, с условием, что он не видел, как проделывается данная операция, сделать этого не сможет.





Не так давно в Казани произошёл страшный случай — из окон квартиры, расположенной на двенадцатом этаже, выпал ребёнок. Подобное, к глубочайшему сожалению, не редкость. В нашем городе, увы, тоже…Как свести к минимуму риск несчастного случая? Существуют ли приспособления, которые сделают невозможным открывание окон малышами? Эти вопросы мы задали— Современные производители, в целях создания условий безопасности для детей, рекомендуют приобрести специальныеОдним из лучших решений данной проблемы является установка ключа на ручку. Подобное устройство не сложно установить даже своими руками. Для этого нужно отвинтить старую ручку от оконной рамы и поставить на ее место новую, оснастив предварительно специальным замком. К слову, такое приспособление поможет не только позаботиться о детской безопасности, но и составить неплохую преграду для злоумышленников, которые заходят забраться в дом с улицы, открыв окно.• блокирует с наружной стороны движение фурнитуры;• не допускает открытия окна, даже если стекло разбито;• способствует созданию условий безопасности детям.Принцип работы: ключ фиксирует ручку в одном из двух положений, когда окно открыто или закрыто и без него изменить положение створки нельзя. Однако такое приспособление имеет один главный недостаток – это необходимость всегда носить с собой ключ и открывать, либо закрывать окно с его помощью всегда. Даже когда детей нет дома.Ещё один вариант —Данное устройство позволяет свободно переводить окно в режим проветривания, а открыть створку окна разрешит не более чем на 15 сантиметров. Блокиратор устанавливается на внутреннюю часть рамы и с внешней стороны совершенно незаметен. Для того, чтобы разблокировать окно, взрослому человеку понадобится не более минуты, а вот ребенок, с условием, что он не видел, как проделывается данная операция, сделать этого не сможет. Материал опубликован в номере газеты "Волжская правда" от 5 июля 2017 года.

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