«Ростелеком» организовал круглый стол для корпоративных клиентов, входящих в ТОП-100 крупнейших предприятий Республики Марий Эл. Целью мероприятия под названием «Новые возможности развития бизнеса с услугами «Ростелекома» стало ознакомление бизнес-партнеров с новыми предложениями и современными телекоммуникационными решениями компании.

В рамках встречи гостям была продемонстрирована работа инновационных облачных услуг, таких как «Виртуальный ЦОД», «IP-Видеонаблюдение», «Новая телефония» и др. Приглашенные узнали, как эти сервисы позволяют снизить затраты на организацию ИТ-инфраструктуры, покупку дорогостоящего оборудования и его эксплуатацию.

«Наглядная демонстрация работы сервисов дает возможность нашим партнерам на месте оценить их качество, а нам – лучше узнать потребности клиентов в услугах и сервисном обслуживании, – отметила директор филиала в Республике Марий Эл ПАО «Ростелеком» Светлана Пашукова. – Мы убеждены в эффективности таких встреч и планируем проводить круглые столы на регулярной основе».

Начальник лаборатории телекоммуникаций АО «Марийский машиностроительный завод» Олег Шустов отметил:

«Считаю, что подобные мероприятия говорят о клиентоориентированности компании. Интересно было детально ознакомиться с услугой видеонаблюдения и получить всю информацию о работе сервиса из первых рук».

«Отметил услугу мобильной связи. Поскольку подразделения компании «ТНС Энерго» распределены по всей России, отсутствие оплаты при звонках на сотовый или стационарный номер внутри сети «Ростелекома» могут помочь нам сократить затраты на телефонную связь», – прокомментировал другой участник встречи ведущий инженер ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Владимир Метелев.

После окончания мероприятия в неформальной обстановке были проведены переговоры с участниками круглого стола, в рамках которых обсуждались варианты внедрения предложенных решений в конкретные бизнес-задачи каждого клиента.