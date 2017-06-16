В Республике Марий Эл успешно завершена экзаменационная кампания 2017 года, в которой приняли участие немногим более 3 тыс. выпускников текущего года и 300 выпускников прошлых лет и обучающихся СПО.

Все экзамены прошли в штатном режиме, без организационных и технологических сбоев.Традиционно наиболее выбираемыми предметами остаются обществознание (52 %) и физика (43 %) выпускников. В целом результаты ЕГЭ сопоставимы с результатами 2015-2016 г.г. Чуть выше результаты ЕГЭ выпускников 2017 года по учебным предметам -математика, физика, информатика и ИКТ, история, обществознание, литература.Наивысший результат продемонстрировал 31 выпускник – это 12 выпускников муниципальных образовательных организаций г. Волжска, г. Йошкар-Олы, и 19 человек государственных образовательных организаций.Больше всего выпускников, получивших 100 баллов в этом году по предметам: русский язык (9 человек), литературе (8 человек) и химии (7 человек). 3 человека по истории, 2 по обществознанию, 1 по математике (проф.) и 1 по физике.

«Предварительные итоги, безусловно, подведены, и они нас радуют: все районы республики прошли итоговую аттестацию успешно. Мы отмечаем, что количество ребят, не преодолевших порог по математике, а также по предметам по выбору, сокращается. Увеличивается количество ребят, которые набирают от 81 и выше баллов. Радует также явка ребят на экзамены по выбору, которая в текущем году составила от 82 до 99 % (в 2016 году аналогичный показатель был 73 - 97 %)», рассказала министр образования и науки Наталья Адамова.

В целом по русскому языку высокие баллы (от 81 и выше) получили 23,7 % выпускников текущего года. Результаты экзамена по математике тоже свидетельствуют, что выпускники в этом году справились с заданиями лучше: «4» и «5» по базовой математике получили 49,9 % выпускников.Профильную математику выбрали 78 % выпускников, при этом доля не преодолевших минимальный порог в 27 баллов сократилось по сравнению с 2016 г. на 3,5 % и это радует.

«Основная задача ЕГЭ - обеспечение равных условий прохождения итоговой аттестации для каждого выпускника через объективное и прозрачное проведение экзамена», – подчеркнула Наталья Адамова.