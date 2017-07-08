В Москве состоялась рабочая встреча руководителя Республики Марий Эл Александра Евстифеева с Председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

Как сообщает управление информации энергетической компании, стороны обсудили текущие вопросы сотрудничества. Одной из главных тем стал ход газификации республики. Отмечено, что в 2002–2016 годах «Газпром» направил на эти цели 2 млрд руб. Компания построила 23 межпоселковых газопровода общей протяженностью 440 км. В свою очередь Правительство региона обеспечило подготовку потребителей к приему газа. В результате совместной работы уровень газификации Республики Марий Эл вырос до 87,9% (в 2005 году — 66,7%); в среднем по России — 67,2%.В 2017 году «Газпром» продолжает строительство трех межпоселковых газопроводов — в Мари-Турекском и Медведевском районах республики. Кроме того, компания ведет разработку проектно-сметной документации по сооружению семи межпоселковых газопроводов.На встрече также были рассмотрены перспективы дальнейшего развития системы газоснабжения региона. В частности, речь шла о строительстве в д. Вахоткино Волжского района газораспределительной станции, необходимой для газификации 30 населенных пунктов. Отмечено, что сооружение этого объекта учтено в комплексной программе «Газпрома» по реконструкции и техническому перевооружению объектов транспорта газа до конца 2020 года.Александр Евстифеев, комментируя итог состоявшейся встречи, в интервью журналистам республиканских СМИ сказал:

- У нас состоялся обстоятельный разговор. Мы обсудили, как реализуется соглашение о сотрудничестве. Уровень газификации нашей республики сегодня выше среднероссийского. Это отрадно, я, действительно, получаю мало вопросов от граждан, касающихся вопросов газификации. Кроме того, мы обсудили перспективы инвестирования. Руководство энергетического холдинга заверило, что «Газпром» готов профинансировать строительство газовых сетей на территории Марий Эл. В свою очередь, перед властями республики стоит одна задача – необходимо сделать газовые сети внутри населенных пунктов, чтоб не было дисбаланса, - отметил руководитель Республики Марий Эл Александр Евстифеев.