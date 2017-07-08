В Приволжском ФО в июне 2017 года лидерами медиарейтинга стали президент Татарстана Рустам Минниханов, врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев и врио губернатора Пермского края Максим Решетников.

Место в рейтинге Перемещение за месяц Персоны Регион Кол-во сообщений МедиаИндекс 1 0 МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич Татарстан 11 630 71 888,5 2 0 РАДАЕВ Валерий Васильевич Саратовская обл. 7 643 45 871,2 3 0 РЕШЕТНИКОВ Максим Геннадьевич Пермский край 6 272 38 293,4 4 +1 БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович Удмуртия 4 530 33 294,7 5 +2 ХАМИТОВ Рустэм Закиевич Башкортостан 4 074 24 508,1 6 0 ШАНЦЕВ Валерий Павлинович Нижегородская обл. 3 910 21 875,1 7 -3 МЕРКУШКИН Николай Иванович Самарская обл. 3 790 19 121,5 8 0 БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович Пензенская обл. 4 140 18 625,8 9 0 МОРОЗОВ Сергей Иванович Ульяновская обл. 6 265 17 465,0 10 0 ИГНАТЬЕВ Михаил Васильевич Чувашия 5 067 10 983,1 11 0 ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович Кировская обл. 2 622 10 826,8 12 +1 ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич Мордовия 1 539 7 669,5 13 -1 БЕРГ Юрий Александрович Оренбургская обл. 1 695 6 584,3 14 0 ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович Марий Эл 1 698 4 913,0

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Казахстан с двухдневным рабочим визитом. Также сообщалось, что в казанском технополисе "Химград" президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель правления "Роснанотех" Анатолий Чубайс запустили производство нанокомпозитных покрытий "Advenira Enterprises, Inc.". Также СМИ сообщали, что в рамках рабочей поездки в Набережные Челны президент Татарстана Рустам Минниханов посетил единственный в России завод по производству хоккейных клюшек "ЗаряД". Помимо этого, президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в рамках официального визита в Россию встретился в Казани с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.СМИ сообщали, что под Саратовом около села Сабуровка началось строительство пассажирского терминала нового аэропорта. В торжественной церемонии, которая была посвящена этому событию, принял участие врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев. Помимо этого, Валерий Радаев посетил Балашов, где ознакомился с ходом строительства здания Балашовского драматического театра. Также сообщалось, что "Единая Россия" выдвинула в претенденты на пост губернатора Саратовской области действующего руководителя региона Валерия Радаева.Региональное отделение партии "Единая Россия" выдвинуло кандидатом на выборы губернатора Пермского края врио главы Прикамья Максима Решетникова. Максим Решетников подал документы в избирком в качестве кандидата на выборы губернатора региона. Также СМИ сообщали, что полпред Президента РФ в ПФО Михаил Бабич, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и врио губернатора Пермского края Максим Решетников посетили выставку промышленных предприятий и провели Совет по промышленной политике ПФО. Помимо этого сообщалось, что Максим Решетников поручил сменить главу пермского Фонда капремонта.