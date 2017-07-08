|
Место в рейтинге
|
Перемещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
сообщений
|
МедиаИндекс
|
1
|
0
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
11 630
|
71 888,5
|
2
|
0
|
РАДАЕВ Валерий Васильевич
|
Саратовская обл.
|
7 643
|
45 871,2
|
3
|
0
|
РЕШЕТНИКОВ Максим Геннадьевич
|
Пермский край
|
6 272
|
38 293,4
|
4
|
+1
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
4 530
|
33 294,7
|
5
|
+2
|
ХАМИТОВ Рустэм Закиевич
|
Башкортостан
|
4 074
|
24 508,1
|
6
|
0
|
ШАНЦЕВ Валерий Павлинович
|
Нижегородская обл.
|
3 910
|
21 875,1
|
7
|
-3
|
МЕРКУШКИН Николай Иванович
|
Самарская обл.
|
3 790
|
19 121,5
|
8
|
0
|
БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович
|
Пензенская обл.
|
4 140
|
18 625,8
|
9
|
0
|
МОРОЗОВ Сергей Иванович
|
Ульяновская обл.
|
6 265
|
17 465,0
|
10
|
0
|
ИГНАТЬЕВ Михаил Васильевич
|
Чувашия
|
5 067
|
10 983,1
|
11
|
0
|
ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович
|
Кировская обл.
|
2 622
|
10 826,8
|
12
|
+1
|
ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич
|
Мордовия
|
1 539
|
7 669,5
|
13
|
-1
|
БЕРГ Юрий Александрович
|
Оренбургская обл.
|
1 695
|
6 584,3
|
14
|
0
|
ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович
|
Марий Эл
|
1 698
|
4 913,0