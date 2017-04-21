13/05/2017

В Марий Эл творческий коллектив осужденных колонии №6 стал победителем конкурса художественной самодеятельности

В исправительных колониях Марий Эл завершился традиционный смотр художественной самодеятельности, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.



Коллектив ИК-6

Состав жюри конкурса в этом году заметно обновился. Кроме сотрудников Управления исполнения наказаний в него вошли представители республиканского колледжа культуры: заслуженный работник культуры Марий Эл Римма Сапаева, Мария Таникеева, директор республиканского центра татарской культуры Ильгис Гайсин, члены Общественного совета при УФСИН: корреспондент газеты «Кугарня» Светлана Кушакова и директор центра марийской культуры Наталья Пушкина.



За два дня члены жюри побывали во всех исправительных учреждениях республики и просмотрели представленные концертные программы. В ходе выступления члены жюри делились своими впечатлениями и эмоциями. Их поразила разножанровость праздничных программ, музыкально выстроенные композиции, прекрасные вокальные данные исполнителей.



Евгения Исхакова Н.Пушкина и И.Гайсин Творческий коллектив ИК-6 и члены жюри Члены жюри



Подводя итоги, члены жюри единодушно решили отметить невольных артистов исправительной колонии № 6 – они удостоены «Гран-при» конкурса. Программа была подготовлена на высоком уровне: сценарный ход, разноплановый песенный репертуар, исполнительское мастерство, инструментальное сопровождение, манера исполнения – все это произвело большое впечатление на зрителей.



Жюри не скупилось на призы, отметив многих талантливых артистов персональными дипломами.



Лучшими вокалистами единодушно признаны Сергей Головин (ИК-6), Евгения Исхакова (ИК-7) и Алексей Батухтин (ИК-3), дипломами в номинации «Авторская песня» отмечены ВИА «Экспромт» (творческий коллектив ИК-6) с песней «Пой Россия, пой!» и Константин Сорокин (ИК-3), в номинации «Художественное слово» дипломами I степени награждены Татьяна Репина (ИК-7), в ее исполнении прозвучала «Баллада о матери», и Игорь Мочалов (ИК-6) за стихотворение «Про мать». Отметили и Степана Шестакова (ИК-6) за лучшее рэп-исполнение, а Сергей Туманов из этой же колонии признан лучшим сценаристом. Отдельной номинации «За профессиональное исполнение» удостоен вокалист и гитарист ВИА «Экспромт» Андрей Царегородцев (ИК-6).

Исправительные колонии № 3 и № 4 удостоены первого места за лучшее оформление сцены.



Всего жюри наградило дипломами более 20 наиболее активных и одаренных участников самодеятельных коллективов. Каждого из них начальники учреждений могут поощрить своими правами.



Директор республиканского центра марийской культуры Наталья Пушкина отметила хорошую подготовку к смотру-конкурсу.

Состав жюри конкурса в этом году заметно обновился. Кроме сотрудников Управления исполнения наказаний в него вошли представители республиканского колледжа культуры: заслуженный работник культуры Марий Эл Римма Сапаева, Мария Таникеева, директор республиканского центра татарской культуры Ильгис Гайсин, члены Общественного совета при УФСИН: корреспондент газеты «Кугарня» Светлана Кушакова и директор центра марийской культуры Наталья Пушкина.За два дня члены жюри побывали во всех исправительных учреждениях республики и просмотрели представленные концертные программы. В ходе выступления члены жюри делились своими впечатлениями и эмоциями. Их поразила разножанровость праздничных программ, музыкально выстроенные композиции, прекрасные вокальные данные исполнителей.После жарких обсуждений призовые места распределились следующим образом: на третьем месте – творческий коллектив осужденных ИК-4, на втором – ИК-3. Почетное первое место конкурса заняла ИК-7 с праздничной программой «У войны не женское лицо». В часовом театрализованном представлении невольные артисты профессионально раскрыли тему женщины на войне. Жюри смотра отметило коллектив ИК-7 специальным призом за лучшую театрализованную программу и режиссерскую работу.Подводя итоги, члены жюри единодушно решили отметить невольных артистов исправительной колонии № 6 – они удостоены «Гран-при» конкурса. Программа была подготовлена на высоком уровне: сценарный ход, разноплановый песенный репертуар, исполнительское мастерство, инструментальное сопровождение, манера исполнения – все это произвело большое впечатление на зрителей.Жюри не скупилось на призы, отметив многих талантливых артистов персональными дипломами.Лучшими вокалистами единодушно признаны Сергей Головин (ИК-6), Евгения Исхакова (ИК-7) и Алексей Батухтин (ИК-3), дипломами в номинации «Авторская песня» отмечены ВИА «Экспромт» (творческий коллектив ИК-6) с песней «Пой Россия, пой!» и Константин Сорокин (ИК-3), в номинации «Художественное слово» дипломами I степени награждены Татьяна Репина (ИК-7), в ее исполнении прозвучала «Баллада о матери», и Игорь Мочалов (ИК-6) за стихотворение «Про мать». Отметили и Степана Шестакова (ИК-6) за лучшее рэп-исполнение, а Сергей Туманов из этой же колонии признан лучшим сценаристом. Отдельной номинации «За профессиональное исполнение» удостоен вокалист и гитарист ВИА «Экспромт» Андрей Царегородцев (ИК-6).Исправительные колонии № 3 и № 4 удостоены первого места за лучшее оформление сцены.Всего жюри наградило дипломами более 20 наиболее активных и одаренных участников самодеятельных коллективов. Каждого из них начальники учреждений могут поощрить своими правами.Директор республиканского центра марийской культуры Наталья Пушкина отметила хорошую подготовку к смотру-конкурсу. - Удивлена профессиональным подходом к постановке праздничных программ, поделилась Наталья. – Мы увидели не просто самодеятельность, а музыкально выстроенные композиции, прекрасные сценарии, театрализованные формы. Я считаю, что проведение таких мероприятий является важной составляющей воспитательной работы, ведь творчество делает людей добрее и светлее.

После концертов члены жюри беседовали с участниками и делились своими впечатлениями. После концертов члены жюри беседовали с участниками и делились своими впечатлениями.

Пресс-служба УФСИН России по Республике Марий Эл Нравится

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