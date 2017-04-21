И вновь на планету пришла весна, весна, принесшая советскому народу в 1945 году Великую Победу. И каждый год, наследники героев легендарной Великой Отечественной, чтят память солдат, подаривших миру Победу. Победа она приходит не к каждому, её нужно завоевать, отстоять, а для этого нужны сила воли, незыблемая вера и мужество. И то, что эти качества есть у молодого поколения россиян, которые тоже ведут бои, только на ринге, еще раз подтвердил XVI Традиционный Всероссийский турнир по боксу класса Б на призы Чемпиона России, Мастера спорта СССР Олега Наумова, посвященный 72 годовщине Победы в Великой Отечественной войне состоявшийся в Волжске.
В соревнованиях приняло участие 90 боксеров, из них 6 мастеров спорта и 23 КМС из 10 регионов Российской Федерации. Если в прошлом году на волжском ринге впервые выступали боксеры из Санкт-Петербурга, в этом году боксировали спортсмены Луганской Народной Республики.
Под победные марши духового оркестра в зал входили спортсмены, зрители, гости.
Под победные марши духового оркестра в зал входили спортсмены, зрители, гости
Хлебом солью встречали волжские красавицы почетных гостей турнира Валерия Львова, Чемпиона Мира, Чемпиона СССР, заслуженного мастера спорта СССР; Айрата Хаматова, Чемпиона мира, Чемпиона СССР, заслуженного мастера спорта СССР, президента Федерации бокса Республики Татарстан; Валерия Лаптева, Заслуженного мастера спорта СССР, двукратного Чемпиона Европы, Чемпиона СССР, Фаата Гатина, вице-чемпиона Европы, чемпиона СССР, мастера спорта международного класса; Александра Андрианова, Чемпиона СССР, двукратного Чемпиона Европы, Мастера спорта международного класса, заслуженного тренера Республики Татарстан; Владимира Мельника, Чемпиона Европы, Чемпиона СССР; Владимира Зиновьева, вице-президента федерации бокса Чувашии; Надежду Ленькову, главу городского округа «Город Волжск»; Елену Филиппову, главу администрации ГО «Город Волжск»; Сергея Пименова, заместителя Министра спорта РМЭ, Фираю Мухаметсафину, заместителя главы администрации городского округа «Город Волжск» по социальным вопросам; Михаила Валиуллина, судью международной категории; Алиджона Исматуллаева, мастера спорта СССР, вице-президента федерации бокса РМЭ, Виталия Наумова, Руслана Каграманова, Александра Бездененежного.
А затем в память о первом тренере Олега Наумова, основателе школы бокса в нашем городе Гумаре Мухаметзянове была объявлена минута молчания.
Слово Елене Филипповой, главе администрации ГО «Город Волжск»:
- Мы рады приветствовать на гостеприимной волжской земле участников Всероссийского турнира боксу. Бокс один из самых интеллектуальных видов спорта. Бокс учит держать удар, мгновенно принимать решения, формирует такие качества характера, как мужество и волю, которые так пригодятся в жизни. Хочу пожелать тем, кто выйдет на ринг выступить достойно. Мы благодарны устроителю этого мероприятия волжанину Олегу Наумову за то, что он пропагандирует здоровый образ жизни и воспитывает у подрастающего поколения чувство патриотизма.
А затем Сергей Пименов, заместитель министра спорта нашей республики вручил благодарность своего ведомства Олегу Наумову благодарность за развитие спорта в Республике Марий Эл и наградные часы.
Под сводами зала звучит гимн Российской Федерации, в исполнении духового оркестра, и поднимается флаг. XVI Традиционный Всероссийский турнир по боксу класса Б на призы Чемпиона России, Мастера спорта СССР Олега Наумова открыт.
Бразды правления турниром в свои руки берет главный судья соревнований Михаил Валиуллин, он оглашает регламент.
Главный голос турнира Рамиль Бариев объявляет «На ринг приглашаются….» Гонг… Соревнования начались.
На ринг приглашаются…. Гонг… Соревнования начались
Четыре дня поединков. Четыре дня побед и поражений. . Результат в боксе очень виден. Боксеры выходят всегда один на один. И никто им уже не поможет Бокс не любит слабых. Что ж Пусть Победа найдет достойных…
Четыре дня пролетели как один яркий миг! Каковы же итоги?
Свом мнением поделился Валерий Львов, технический делегат Федерации бокса России, Чемпион Мира, судья международной категории:
- Поединки получились по-настоящему зрелищными, соперники продемонстрировали бескомпромиссную борьбу, а в финальных боях азарт борьбы достигал своего максимума. Иногда до последних секунд не было ясно, кто же станет чемпионом, но судейская бригада работала профессионально, и блестяще справились с выявлением настоящих победителей. Я много лет приезжаю на эти соревнования. Уровень растет из года в год. Теперь все знают, что это серьёзное российское мероприятие.
Боксеры нашей республики порадовали болельщиков яркими и динамичными боями.
Боксеры нашей республики порадовали болельщиков яркими и динамичными боями
В итоге золото завоевали Игорь Царегородцев (весовая категория 52 кг), Дмитрий Курдюмов (64 кг), Манук Григорян (69 кг), серебро досталось Кириллу Чекурину (49 кг) Константину Иванову (60 кг) Андрею Светову (81 кг). Специальными призами отмечены: «За волю к победе» Хушнуд Хасанов (Татарстан), за лучшую технику боя Александр Гудковский (ЛНР). Лучшими боксерами турнира признаны Тимофей Джафаров (Татарстан) и Манук Григорян (Марий Эл).
Особенность Турнира – это высокий качественный состав судей. Рефери, приехавшие на турнир – направлены федерацией бокса России, это Михаил Валиуллин, Рамиль Бариев, Евгений Королев (Татарстан) Алексей Панихин (Нижний Новгород) - судьи международной категории; Алиджон Исматуллаев (Марий Эл), Юрий Никифоров (Ижевск), Владимир Туманов (Уфа) - судьи всероссийской категории.
Больше других оценили гостеприимство организаторов и справедливость судейства новички турнира боксеры Луганской Народной Республики. Рассказывает Александр Луговской, ставший тренер сборной ЛНР:
- Благодаря президенту федерации бокса ЛНР Николаю Мельнику, который поддерживает добрые отношения с федерацией бокса Чувашии, наша сборная прибыла на этот турнир. В Волжске мы попали в атмосферу гостеприимства в жизни и честной борьбы на ринге. Особо хочется отметить добросовестную работу судей. Они работают по принципу: Не важно - откуда ты, главное- какой ты на ринге. С Турнира мы увозим две золотых, две серебряных медали и специальный приз «За лучшую технику боя». У моих ребят были сильные соперники, а это всегда опыт, который всегда пригодится для личностного роста боксера. Большое спасибо Фонду Олега Наумова, который организовал проживание и питание сборной. Турнир отличный, организация великолепная. Надеемся, что еще не раз будем выступать на волжском ринге.
У Надежды Ленькова, главы городского округа «Город Волжск», свои мысли по поводу этого знаменательного для города события:
- Я с большим уважением отношусь к идейному вдохновителю, организатору этого Турнира Олегу Наумову. Этот человек помогает начинающим боксерам, обрести веру в себя, в свое будущее. Своим примером он доказал, что юноша из маленького городка может добиться побед не только на боксерском ринге, но и в жизни. Сегодня он не только Мастер спорта СССР, Чемпион России, победитель Европейских турниров среди боксеров – профессионалов, но и Почетный Президент федерации бокса РМЭ, заслуженный тренер РМЭ, вице-президент федерации бокса Санкт-Петербурга и общественный деятель. Олег Анатольевич всегда помнит о своей малой родине, и благодаря его неравнодушию, желанию познакомить волжан с людьми большой величины в наш город на его турнир съезжаются легенды российского бокса. И сегодня в этом зале титулованные спортсмены и я, думаю, что общение с чемпионами – лучшая мотивация для дальнейших успехов наших юных боксеров.
И вот самый волнительный момент- закрытие турнира. Всего было разыграно 17 комплектов наград и все они нашли своих обладателей.
В церемонии закрытия принял участие Депутат Государственной думы РФ Сергей Казанков. Он, по личному поручению врио Главы республики Александра Евстифеева, поприветствовал всех участников турнира и вручил Олегу Наумову Кубок «За большой вклад в развитие бокса в РМЭ».
Устроитель Турнира Олег Наумов учредил специальные призы «За большой вклад в развитие бокса в РМЭ » и этот кубок он торжественно вручил Депутату Государственной думы РФ Сергею Казанкову
Устроитель Турнира Олег Наумов учредил специальные призы «За большой вклад в развитие бокса в РМЭ » и этот кубок он торжественно вручил Депутату Государственной думы РФ Сергею Казанкову.
Различными наградами за развитие бокса в Республике Марий Эл были отмечены Валерий Львов, Чемпион Мира, Чемпион СССР; Фаат Гатин, вице-чемпион Европы, чемпион СССР; Надежда Ленькова глава городского округа «Город Волжск», Сергей Пименов, заместитель министра спорта РМЭ, Геннадий Николаев, Заслуженный работник физкультуры и спорта РМЭ, тренер Олега Наумова, Александр Андрианов, двукратный Чемпион Европы, Мастер спорта международного класса, заслуженный тренер Республики Татарстан; Михаил Валиуллин, судья международной категории; Алиджон Исматуллаев, мастер спорта СССР, вице-президент федерации бокса РМЭ, Рамиль Бариев, Евгений Королев - судьи международной категории; Рустем Шамсеев, заместитель главного судьи по медицинскому обслуживанию; Александр Безденежных (ООО «Маркорм»), Виталий Наумов (ООО «Интеграл»), Олег Мураткин. Кубок «Лучший судья турнира» был вручен Алексею Панихину (Нижний Новгород). Медалями «За развитие бокса» отмечены члены судейской бригады.
Завершая церемонию награждения, Олег Наумов обратился ко всем присутствующим:
- Я рад, что турнир прошел организованно, на эмоциональном подъеме. Благодарен, тем, кто оценил мой вклад, в развитие спорта в республике, кто оценил мою деятельность на благо и развитие спортивной молодежи, её роста. Спасибо администрации города в лице мера Елены Филипповой. Очень признателен своим основным помощникам: исполнительному директору турнира Заслуженному работнику физкультуры и спорта РМЭ Геннадию Николаеву, заместителю главного судьи соревнований, вице-президенту федерации бокса РМЭ Алиджону Исматуллаеву. На их плечи легло решение многих организационных вопросов. Несколько лет профессионально работает в судейской команде главный секретарь Артур Барейчев, Квалифицированную медицинскую помощь участникам турнира из года в год оказывает спортивный доктор Рустем Шамсеев. Активно включилась в работу и стала одним из организаторов турнира специалист отдела по делам спорта и молодежи администрации города Светлана Григорьева. Всех эти люди сплотились в коллектив единомышленников, что способствовало решению вопросов качественно и быстро.
С момента открытия турнира и до последних аккордов гимна на закрытии в зале царила атмосфера торжественности и значимости события в преддверии, которого состоялось это мероприятие. И именно поэтому мне хотелось бы закончить повествование об этом ярком событии словами Фаата Гатина, вице-чемпиона Европы, чемпиона СССР, мастера спорта международного класса и просто удивительно интеллигентнейшего человека: «Турнир становится все более популярным, он перешел рубежи России. В этом году мы видим боксеров из Украины. Но я сегодня хочу сказать об атмосфере турнира. Турнир проходит на высоком эмоциональном и духовном уровне. Я спортсмен со стажем, если быть точнее с 1977 года, впервые слышал как все судьи и тренерский состав исполняли песню «День Победы». Это было очень сильно. Это запомнится на всю жизнь. Такого не было никогда в истории российского бокса. В этом и есть ценность Великой Победы и этого Турнира».
P.S. Когда материал был готов по электронке пришел отзыв из Нижнего Новгорода от судьи международной категории Алексея Панихина: Легко работать в команде профессионалов. Очевидно, что Турнир прошел на высоком организационном уровне. Состав участников соответствовал классу турнира - Всероссийского турнира по боксу класса Б с выполнением норматива «Кандидат в мастера спорта России». Основатель турнира Олег Наумов и оргкомитет проделали большую подготовительную работу - созданы отличные условия для проживания и питания всех участников мероприятия, выпущены афиши, буклеты, памятные сувениры. Желаем турниру и его идейному вдохновителю - мастеру спорта СССР Олегу Анатольевичу. Развития и процветания во благо Российского и мирового бокса!
ОБЩЕСТВОВ Йошкар-Оле прошел конкурс профессионального мастерства среди каменщиковПростому человеку кажется, что возвести стену из кирпича просто. Нужны всего лишь раствор, кирпичи, мастерок. Но специалисты знают, что без опыта, знаний и мастерства на стройке делать нечего. Потягаться в умении быстро и качественно класть кирпичи решились 16 человек из разных строительных компаний республики. Где проходило соревнование и кто будет представлять Марий Эл в состязании строителей Приволжского федерального округа?11/05/2017