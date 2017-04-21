И вновь на планету пришла весна, весна, принесшая советскому народу в 1945 году Великую Победу. И каждый год, наследники героев легендарной Великой Отечественной, чтят память солдат, подаривших миру Победу. Победа она приходит не к каждому, её нужно завоевать, отстоять, а для этого нужны сила воли, незыблемая вера и мужество. И то, что эти качества есть у молодого поколения россиян, которые тоже ведут бои, только на ринге, еще раз подтвердил XVI Традиционный Всероссийский турнир по боксу класса Б на призы Чемпиона России, Мастера спорта СССР Олега Наумова, посвященный 72 годовщине Победы в Великой Отечественной войне состоявшийся в Волжске.

Под победные марши духового оркестра в зал входили спортсмены, зрители, гости

Валерия Львова, Чемпиона Мира, Чемпиона СССР, заслуженного мастера спорта СССР; Айрата Хаматова, Чемпиона мира, Чемпиона СССР, заслуженного мастера спорта СССР, президента Федерации бокса Республики Татарстан; Валерия Лаптева, Заслуженного мастера спорта СССР, двукратного Чемпиона Европы, Чемпиона СССР, Фаата Гатина, вице-чемпиона Европы, чемпиона СССР, мастера спорта международного класса; Александра Андрианова, Чемпиона СССР, двукратного Чемпиона Европы, Мастера спорта международного класса, заслуженного тренера Республики Татарстан; Владимира Мельника, Чемпиона Европы, Чемпиона СССР; Владимира Зиновьева, вице-президента федерации бокса Чувашии; Надежду Ленькову, главу городского округа «Город Волжск»; Елену Филиппову, главу администрации ГО «Город Волжск»; Сергея Пименова, заместителя Министра спорта РМЭ, Фираю Мухаметсафину, заместителя главы администрации городского округа «Город Волжск» по социальным вопросам; Михаила Валиуллина, судью международной категории; Алиджона Исматуллаева, мастера спорта СССР, вице-президента федерации бокса РМЭ, Виталия Наумова, Руслана Каграманова, Александра Бездененежного.

Елене Филипповой, главе администрации ГО «Город Волжск»

В соревнованиях приняло участие 90 боксеров, из них 6 мастеров спорта и 23 КМС из 10 регионов Российской Федерации. Если в прошлом году на волжском ринге впервые выступали боксеры из Санкт-Петербурга, в этом году боксировали спортсмены Луганской Народной Республики.Под победные марши духового оркестра в зал входили спортсмены, зрители, гости.Хлебом солью встречали волжские красавицы почетных гостей турнираА затем в память о первом тренере Олега Наумова, основателе школы бокса в нашем городе Гумаре Мухаметзянове была объявлена минута молчания.Слово

- Мы рады приветствовать на гостеприимной волжской земле участников Всероссийского турнира боксу. Бокс один из самых интеллектуальных видов спорта. Бокс учит держать удар, мгновенно принимать решения, формирует такие качества характера, как мужество и волю, которые так пригодятся в жизни. Хочу пожелать тем, кто выйдет на ринг выступить достойно. Мы благодарны устроителю этого мероприятия волжанину Олегу Наумову за то, что он пропагандирует здоровый образ жизни и воспитывает у подрастающего поколения чувство патриотизма.

На ринг приглашаются…. Гонг… Соревнования начались

А затем Сергей Пименов, заместитель министра спорта нашей республики вручил благодарность своего ведомства Олегу Наумову благодарность за развитие спорта в Республике Марий Эл и наградные часы.Под сводами зала звучит гимн Российской Федерации, в исполнении духового оркестра, и поднимается флаг.XVI Традиционный Всероссийский турнир по боксу класса Б на призы Чемпиона России, Мастера спорта СССР Олега Наумова открыт.Бразды правления турниром в свои руки берет главный судья соревнований Михаил Валиуллин, он оглашает регламент.Главный голос турнира Рамиль Бариев объявляет «На ринг приглашаются….» Гонг… Соревнования начались.Четыре дня поединков. Четыре дня побед и поражений. . Результат в боксе очень виден. Боксеры выходят всегда один на один. И никто им уже не поможет Бокс не любит слабых. Что ж Пусть Победа найдет достойных…

Четыре дня пролетели как один яркий миг! Каковы же итоги?

Валерий Львов, технический делегат Федерации бокса России, Чемпион Мира, судья международной категории

Свом мнением поделился

- Поединки получились по-настоящему зрелищными, соперники продемонстрировали бескомпромиссную борьбу, а в финальных боях азарт борьбы достигал своего максимума. Иногда до последних секунд не было ясно, кто же станет чемпионом, но судейская бригада работала профессионально, и блестяще справились с выявлением настоящих победителей. Я много лет приезжаю на эти соревнования. Уровень растет из года в год. Теперь все знают, что это серьёзное российское мероприятие.

Боксеры нашей республики порадовали болельщиков яркими и динамичными боями

Игорь Царегородцев (весовая категория 52 кг), Дмитрий Курдюмов (64 кг), Манук Григорян (69 кг), серебро досталось Кириллу Чекурину (49 кг) Константину Иванов у (60 кг) Андрею Светову (81 кг). Специальными призами отмечены: «За волю к победе» Хушнуд Хасанов (Татарстан), за лучшую технику боя Александр Гудковский (ЛНР). Лучшими боксерами турнира признаны Тимофей Джафаров (Татарстан) и Манук Григорян (Марий Эл).

Боксеры нашей республики порадовали болельщиков яркими и динамичными боями.В итоге золото завоевали

Особенность Турнира – это высокий качественный состав судей. Рефери, приехавшие на турнир – направлены федерацией бокса России, это Михаил Валиуллин, Рамиль Бариев, Евгений Королев (Татарстан) Алексей Панихин (Нижний Новгород) - судьи международной категории; Алиджон Исматуллаев (Марий Эл), Юрий Никифоров (Ижевск), Владимир Туманов (Уфа) - судьи всероссийской категории.

Александр Луговской, ставший тренер сборной ЛНР

Больше других оценили гостеприимство организаторов и справедливость судейства новички турнира боксеры Луганской Народной Республики. Рассказывает

- Благодаря президенту федерации бокса ЛНР Николаю Мельнику, который поддерживает добрые отношения с федерацией бокса Чувашии, наша сборная прибыла на этот турнир. В Волжске мы попали в атмосферу гостеприимства в жизни и честной борьбы на ринге. Особо хочется отметить добросовестную работу судей. Они работают по принципу: Не важно - откуда ты, главное- какой ты на ринге. С Турнира мы увозим две золотых, две серебряных медали и специальный приз «За лучшую технику боя». У моих ребят были сильные соперники, а это всегда опыт, который всегда пригодится для личностного роста боксера. Большое спасибо Фонду Олега Наумова, который организовал проживание и питание сборной. Турнир отличный, организация великолепная. Надеемся, что еще не раз будем выступать на волжском ринге.

Надежды Ленькова, главы городского округа «Город Волжск»

, свои мысли по поводу этого знаменательного для города события:

- Я с большим уважением отношусь к идейному вдохновителю, организатору этого Турнира Олегу Наумову. Этот человек помогает начинающим боксерам, обрести веру в себя, в свое будущее. Своим примером он доказал, что юноша из маленького городка может добиться побед не только на боксерском ринге, но и в жизни. Сегодня он не только Мастер спорта СССР, Чемпион России, победитель Европейских турниров среди боксеров – профессионалов, но и Почетный Президент федерации бокса РМЭ, заслуженный тренер РМЭ, вице-президент федерации бокса Санкт-Петербурга и общественный деятель. Олег Анатольевич всегда помнит о своей малой родине, и благодаря его неравнодушию, желанию познакомить волжан с людьми большой величины в наш город на его турнир съезжаются легенды российского бокса. И сегодня в этом зале титулованные спортсмены и я, думаю, что общение с чемпионами – лучшая мотивация для дальнейших успехов наших юных боксеров.

Устроитель Турнира Олег Наумов учредил специальные призы «За большой вклад в развитие бокса в РМЭ » и этот кубок он торжественно вручил Депутату Государственной думы РФ Сергею Казанкову

Валерий Львов, Чемпион Мира, Чемпион СССР; Фаат Гатин, вице-чемпион Европы, чемпион СССР; Надежда Ленькова глава городского округа «Город Волжск», Сергей Пименов, заместитель министра спорта РМЭ, Геннадий Николаев, Заслуженный работник физкультуры и спорта РМЭ, тренер Олега Наумова, Александр Андрианов, двукратный Чемпион Европы, Мастер спорта международного класса, заслуженный тренер Республики Татарстан; Михаил Валиуллин, судья международной категории; Алиджон Исматуллаев, мастер спорта СССР, вице-президент федерации бокса РМЭ, Рамиль Бариев, Евгений Королев - судьи международной категории; Рустем Шамсеев, заместитель главного судьи по медицинскому обслуживанию; Александр Безденежных (ООО «Маркорм»), Виталий Наумов (ООО «Интеграл»), Олег Мураткин.

Олег Наумов

И вот самый волнительный момент- закрытие турнира. Всего было разыграно 17 комплектов наград и все они нашли своих обладателей.В церемонии закрытия принял участие Депутат Государственной думы РФ Сергей Казанков. Он, по личному поручению врио Главы республики Александра Евстифеева, поприветствовал всех участников турнира и вручил Олегу Наумову Кубок «За большой вклад в развитие бокса в РМЭ».Устроитель Турнира Олег Наумов учредил специальные призы «За большой вклад в развитие бокса в РМЭ » и этот кубок он торжественно вручил Депутату Государственной думы РФ Сергею Казанкову.Различными наградами за развитие бокса в Республике Марий Эл были отмеченыКубок «Лучший судья турнира» был вручен Алексею Панихину (Нижний Новгород). Медалями «За развитие бокса» отмечены члены судейской бригады.Завершая церемонию награждения,обратился ко всем присутствующим:

- Я рад, что турнир прошел организованно, на эмоциональном подъеме. Благодарен, тем, кто оценил мой вклад, в развитие спорта в республике, кто оценил мою деятельность на благо и развитие спортивной молодежи, её роста. Спасибо администрации города в лице мера Елены Филипповой.

Очень признателен своим основным помощникам: исполнительному директору турнира Заслуженному работнику физкультуры и спорта РМЭ Геннадию Николаеву, заместителю главного судьи соревнований, вице-президенту федерации бокса РМЭ Алиджону Исматуллаеву. На их плечи легло решение многих организационных вопросов. Несколько лет профессионально работает в судейской команде главный секретарь Артур Барейчев, Квалифицированную медицинскую помощь участникам турнира из года в год оказывает спортивный доктор Рустем Шамсеев. Активно включилась в работу и стала одним из организаторов турнира специалист отдела по делам спорта и молодежи администрации города Светлана Григорьева. Всех эти люди сплотились в коллектив единомышленников, что способствовало решению вопросов качественно и быстро.

«Турнир становится все более популярным, он перешел рубежи России. В этом году мы видим боксеров из Украины. Но я сегодня хочу сказать об атмосфере турнира. Турнир проходит на высоком эмоциональном и духовном уровне. Я спортсмен со стажем, если быть точнее с 1977 года, впервые слышал как все судьи и тренерский состав исполняли песню «День Победы». Это было очень сильно. Это запомнится на всю жизнь. Такого не было никогда в истории российского бокса. В этом и есть ценность Великой Победы и этого Турнира».

P.S.

С момента открытия турнира и до последних аккордов гимна на закрытии в зале царила атмосфера торжественности и значимости события в преддверии, которого состоялось это мероприятие. И именно поэтому мне хотелось бы закончить повествование об этом ярком событии словами Фаата Гатина, вице-чемпиона Европы, чемпиона СССР, мастера спорта международного класса и просто удивительно интеллигентнейшего человека:Когда материал был готов по электронке пришел отзыв из Нижнего Новгорода от судьи международной категории Алексея Панихина: Легко работать в команде профессионалов. Очевидно, что Турнир прошел на высоком организационном уровне. Состав участников соответствовал классу турнира - Всероссийского турнира по боксу класса Б с выполнением норматива «Кандидат в мастера спорта России». Основатель турнира Олег Наумов и оргкомитет проделали большую подготовительную работу - созданы отличные условия для проживания и питания всех участников мероприятия, выпущены афиши, буклеты, памятные сувениры. Желаем турниру и его идейному вдохновителю - мастеру спорта СССР Олегу Анатольевичу. Развития и процветания во благо Российского и мирового бокса!