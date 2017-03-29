Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Марий Эл продолжают осуществлять контроль за реализацией в регионе федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На днях представители Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в регионе проинспектировали дворы и общественные места города Волжска, которые претендуют на выделение средств по программе.

Во втором по величине городе республики на включение в программу подали заявки 10 дворов и одна общественная территория — Парк Победы. Всего в текущем году из разных бюджетов будет потрачено около 17 млн. рублей, из них 12 млн. рублей планируется направить на обустройство придомовых территорий и 5 млн. рублей — на обустройство мест массового отдыха населения (городских парков).В соответствии с решением общественной комиссии заявки принимались до 1 мая включительно. Победители будут определены в течение месяца.В ходе рейда общественники побывали во дворах и провели встречи с жителями города Волжска. Мониторинг показал, что население прежде всего волнует вопрос асфальтирования дворовых территорий, звездных карманов и создание дополнительных парковочных мест для автотранспорта. Так, например, жители дома № 8 по улице Федина приняли решение направить средства на минимальный перечень работ: ремонт дворовых проездов, создание парковочных мест, установку скамеек и урн для мусора.Представители инициативной группы признались, что они не включили в проект освещение двора, так как у входных групп в подъезды существуют действующие фонари, а новую детскую площадку им поставили в ближайшем соседнем дворе в рамках программы поддержки местных инициатив. Сметная стоимость работ составляет чуть более 3 млн. рублей. На минимальную долю софинансирования согласны все жители дома.Инспекция посетила также дворовые территории вдоль дома № 14/1 по улице Юбилейной, жители которого в том числе подали заявку на участие в программе. Согласно проекту к минимальному перечню работ граждане добавили строительство детской площадки и озеленение клумб. Предполагаемая сметная стоимость составляет 10 млн. рублей.В конце рейда общественники посетили Парк Победы, в котором будут отремонтированы обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и стелла в честь 107 стрелковой бригады. Также запланирована реконструкция входной группы и асфальтирование площадки у вечного огня.

«В целом мы были удовлетворены увиденным, однако обратили внимание властей, что на сайте администрации города сложно найти информацию о программе. Кроме того, информация для населения представлена в неполном виде. В графике проведения общественных обсуждений указаны не все заявки от жителей города и отсутствует информация о датах проведения общественных слушаний», - отметил сопредседатель регионального отделения ОНФ в Марий Эл Руслан Гизатуллин.

Представители Народного фронта в Марий Эл намерены провести ряд выездных инспекций и в других муниципальных образованиях региона.