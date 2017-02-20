«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за апрель 2017 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в апреле 2017 года.

Главы регионов Приволжского ФО:

Место в рейтинге Перемещение за месяц Персоны Регион Кол-во

сообщений МедиаИндекс 1 0 МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич Татарстан 9 562 67 322,3 2 new БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович Удмуртия 5 398 52 954,5 3 -1 РАДАЕВ Валерий Васильевич Саратовская обл. 5 441 36 410,2 4 -1 РЕШЕТНИКОВ Максим Геннадьевич Пермский край 4 982 33 619,2 5 +3 ХАМИТОВ Рустэм Закиевич Башкортостан 4 273 27 655,2 6 new ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович Марий Эл 2 440 18 808,1 7 -3 БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович Пензенская обл. 3 899 17 111,6 8 -1 МОРОЗОВ Сергей Иванович Ульяновская обл. 5 358 15 850,2 9 -3 ШАНЦЕВ Валерий Павлинович Нижегородская обл. 2 699 13 899,3 10 -5 МЕРКУШКИН Николай Иванович Самарская обл. 4 068 12 974,3 11 +2 ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич Мордовия 1 615 12 043,5 12 -3 ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович Кировская обл. 2 234 9 186,7 13 -2 ИГНАТЬЕВ Михаил Васильевич Чувашия 4 154 6 142,3 14 -2 БЕРГ Юрий Александрович Оренбургская обл. 1 614 6 015,0

Рустам Минниханов

Александр Бречалов

Рустам Минниханов

Алексея Песошина

Рустам Минниханов

Александра Бречалова

Александр Бречалов

Валерий Радаев

Валерий Радаев

Валерий Радаев

Рустэма Хамитова

Рустэм Хамитов

Александр Евстифеев

Александр Александрович Евстифеев

В Приволжском ФО в апреле 2017 года лидерами медиарейтинга стали президент Татарстана, врио главы Удмуртиии врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев.Президент Республики Татарстанудовлетворил обращение премьер-министра региона об увольнении.утвердили на посту премьер-министра Татарстана. Такжерассказал президенту России Владимиру Путину о мерах, принимаемых властями республики для преодоления негативной ситуации в банковской сфере.Президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Удмуртии главу Общественной палаты (ОП), сопредседателя ОНФ. Также СМИ сообщали, чтообозначил направления своей работы на прошедшей в Ижевске первой встрече с представителями местной власти и общественности.Врио губернатора Саратовской областивыступил с ежегодным отчетом в Саратовской областной думе. Также СМИ сообщали, что на встрече в Петровске с общественниками местные активисты попросили врио губернатора Саратовской области помочь в создании музейного комплекса "Петровская слобода".поддержал идею. Помимо этого, председатель Государственной думы Вячеслав Володин иосмотрели здание драматического театра в Балашове, которое реконструируют строители.Самое заметное перемещение в рейтинге у главы Башкортостана(+3).Глава Башкортостанав прямом эфире ответил на вопросы жителей республики.Временно исполняющим обязанности главы Марий Эл назначен(new), ранее занимавший пост председателя арбитражного суда Московской области.В рейтинге Глав регионов России в апреле 2017 годана 29 строчке.