|
Место в рейтинге
|
Перемещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
сообщений
|
МедиаИндекс
|
1
|
0
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
9 562
|
67 322,3
|
2
|
new
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
5 398
|
52 954,5
|
3
|
-1
|
РАДАЕВ Валерий Васильевич
|
Саратовская обл.
|
5 441
|
36 410,2
|
4
|
-1
|
РЕШЕТНИКОВ Максим Геннадьевич
|
Пермский край
|
4 982
|
33 619,2
|
5
|
+3
|
ХАМИТОВ Рустэм Закиевич
|
Башкортостан
|
4 273
|
27 655,2
|
6
|
new
|
ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович
|
Марий Эл
|
2 440
|
18 808,1
|
7
|
-3
|
БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович
|
Пензенская обл.
|
3 899
|
17 111,6
|
8
|
-1
|
МОРОЗОВ Сергей Иванович
|
Ульяновская обл.
|
5 358
|
15 850,2
|
9
|
-3
|
ШАНЦЕВ Валерий Павлинович
|
Нижегородская обл.
|
2 699
|
13 899,3
|
10
|
-5
|
МЕРКУШКИН Николай Иванович
|
Самарская обл.
|
4 068
|
12 974,3
|
11
|
+2
|
ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич
|
Мордовия
|
1 615
|
12 043,5
|
12
|
-3
|
ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович
|
Кировская обл.
|
2 234
|
9 186,7
|
13
|
-2
|
ИГНАТЬЕВ Михаил Васильевич
|
Чувашия
|
4 154
|
6 142,3
|
14
|
-2
|
БЕРГ Юрий Александрович
|
Оренбургская обл.
|
1 614
|
6 015,0