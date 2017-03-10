|
Категории работников
|
Средняя заработная плата
работников соответствующей категории, рублей
|
Все целевые категории работников
|
18674,2
|
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений
|
17992,4
|
Педагогические работники образовательных учреждений общего образования
|
20224,7
|
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей
|
16861,6
|
Преподаватели и мастера производственного обучения
образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования
|
17655,7
|
Преподаватели образовательных учреждений высшего профессионального образования
|
…1)
|
Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги
(обеспечивающие предоставление медицинских услуг)
|
31683,1
|
Средний медицинский (фармацевтический) персонал
(персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)
|
17343,4
|
Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)
|
11342,3
|
Социальные работники
|
11866,3
|
Работники учреждений культуры
|
13797,3
|
Научные сотрудники
|
21381,1
|
Педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
|
19778,8