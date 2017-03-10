В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», с 2013 года организовано ежеквартальное федеральное статистическое наблюдение в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы.

Охвату подлежат организации социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, социальное обслуживание) и науки государственной и муниципальной форм собственности, а также их обособленные подразделения.Итоги обследования показали, что средняя заработная плата по всем целевым категориям персонала работников социальной сферы и науки в республике за январь - декабрь 2016г. составила 18674,2 рубля и увеличилась по сравнению с январем - сентябрем 2016г. на 3,1%.Среди категорий персонала наиболее высокая средняя заработная плата наблюдалась у преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования, врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) образование – 31683,1 рубля; самая низкая средняя заработная плата зарегистрирована у младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) – 11342,3 рубля, социальных работников – 11866,3 рубля, работников учреждений культуры – 13797,3 рубля.

Средняя заработная плата работников по категориям персонала в организациях социальной сферы и науки государственной и муниципальной форм собственности по Республике Марий Эл за январь - декабрь 2016 года

Категории работников Средняя заработная плата

работников соответствующей категории, рублей Все целевые категории работников 18674,2 Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений 17992,4 Педагогические работники образовательных учреждений общего образования 20224,7 Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей 16861,6 Преподаватели и мастера производственного обучения

образовательных учреждений начального и среднего

профессионального образования 17655,7 Преподаватели образовательных учреждений высшего профессионального образования …1) Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги

(обеспечивающие предоставление медицинских услуг) 31683,1 Средний медицинский (фармацевтический) персонал

(персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг) 17343,4 Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг) 11342,3 Социальные работники 11866,3 Работники учреждений культуры 13797,3 Научные сотрудники 21381,1 Педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 19778,8