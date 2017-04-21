11/05/2017

На территории Марий Эл последний случай заболевания бруцеллезом среди людей был зарегистрирован в 2012 году

Бруцеллез - острое инфекционно-аллергическое, зоонозное заболевание, характеризующееся множественным поражением органов и систем организма человека.



С 2017 года бруцеллез в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской Федерации» входит в перечень нозоформ, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.



Возбудитель бруцеллеза относится к роду Brucella. Патогенными для человека являются три: возбудитель бруцеллёза мелкого рогатого скота (Brucella melitensis), возбудитель бруцеллёза крупного рогатого скота (Brucella abortus), возбудитель бруцеллёза свиней (Brucella suis).



В сыром молоке, хранящемся в холодильнике, возбудитель бруцеллеза сохраняется до 10 дней, в сливочном масле - более 4 недель, в домашнем сыре - 3 недели, брынзе - 45 дней; в простокваше, сметане - 8 - 15 дней, в кумысе, шубате (сброженное верблюжье молоко) - до 3 суток; в мясе - до 12 дней; во внутренних органах, костях, мышцах и лимфатических узлах инфицированных туш - в течение 1 мес. и более; в овечьей шерсти, смушках - от 1,5 до 4 мес. В замороженных инфицированных мясных и молочных продуктах бруцеллы остаются жизнеспособными в течение всего срока хранения.



Инфицирование человека происходит преимущественно алиментарным путем (при употреблении в пищу некипяченого молока и сырых молочных продуктов, мяса), реже контактным (с больным животным или сырьем и продуктами животного происхождения) или аэрогенным (вдыхании частиц пыли во время стрижки больных овец, уборке помещений).



Инкубационный период заболевания составляет 1 - 2 недели, а иногда затягивается до двух месяцев, что определяется дозой возбудителя, попавшего в организм, его вирулентностью и сопротивляемостью организма.



Заболевание протекает с вовлечением в процесс многих органов и систем организма, широким спектром иногда слабо выраженных симптомов. Начинается болезнь, как правило, с повышения температуры тела до 39 - 40 °C (характерны подъемы температуры в вечерние и ночные часы) в течение 7 - 10 дней и более, в отдельных случаях при отсутствии соответствующего лечения температура держится до 2 - 3-х месяцев. Лихорадка сопровождается ознобами, повышенной потливостью и общими симптомами интоксикации. В последующем присоединяются симптомы поражения опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, нервной и других систем организма (артрит, спондилит, ишиорадикулит, менингоэнцефалит, миокардит и другие клинические проявления). Для бруцеллеза характерно относительно удовлетворительное самочувствие больного на фоне высокой температуры.

С 2017 года бруцеллез в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской Федерации» входит в перечень нозоформ, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.Возбудитель бруцеллеза относится к роду Brucella. Патогенными для человека являются три: возбудитель бруцеллёза мелкого рогатого скота (Brucella melitensis), возбудитель бруцеллёза крупного рогатого скота (Brucella abortus), возбудитель бруцеллёза свиней (Brucella suis).В сыром молоке, хранящемся в холодильнике, возбудитель бруцеллеза сохраняется до 10 дней, в сливочном масле - более 4 недель, в домашнем сыре - 3 недели, брынзе - 45 дней; в простокваше, сметане - 8 - 15 дней, в кумысе, шубате (сброженное верблюжье молоко) - до 3 суток; в мясе - до 12 дней; во внутренних органах, костях, мышцах и лимфатических узлах инфицированных туш - в течение 1 мес. и более; в овечьей шерсти, смушках - от 1,5 до 4 мес. В замороженных инфицированных мясных и молочных продуктах бруцеллы остаются жизнеспособными в течение всего срока хранения.Инфицирование человека происходит преимущественно алиментарным путем (при употреблении в пищу некипяченого молока и сырых молочных продуктов, мяса), реже контактным (с больным животным или сырьем и продуктами животного происхождения) или аэрогенным (вдыхании частиц пыли во время стрижки больных овец, уборке помещений).Инкубационный период заболевания составляет 1 - 2 недели, а иногда затягивается до двух месяцев, что определяется дозой возбудителя, попавшего в организм, его вирулентностью и сопротивляемостью организма.Заболевание протекает с вовлечением в процесс многих органов и систем организма, широким спектром иногда слабо выраженных симптомов. Начинается болезнь, как правило, с повышения температуры тела до 39 - 40 °C (характерны подъемы температуры в вечерние и ночные часы) в течение 7 - 10 дней и более, в отдельных случаях при отсутствии соответствующего лечения температура держится до 2 - 3-х месяцев. Лихорадка сопровождается ознобами, повышенной потливостью и общими симптомами интоксикации. В последующем присоединяются симптомы поражения опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, нервной и других систем организма (артрит, спондилит, ишиорадикулит, менингоэнцефалит, миокардит и другие клинические проявления). На территории Республики Марий Эл последний случай заболевания бруцеллезом среди людей был зарегистрирован в 2012 году. Стоит отметить, что Республика Марий Эл является благополучной территорией по бруцеллезу животных.



В то же время, в Российской Федерации более 480 неблагополучных пунктов по бруцеллезу крупного рогатого и малого рогатого скота, основная доля которых расположена на территории Северо-Кавказского федерального округи и Южного федерального округа.

Профилактика бруцеллеза состоит из комплекса ветеринарных, хозяйственных и санитарно-медицинских мероприятий, направленных на ликвидацию инфекции среди сельскохозяйственных животных и обеззараживания продуктов животноводства.



Большое значение имеют обезвреживание сырья и продуктов животноводства, кипячение и пастеризация молока и молочных продуктов.



Профилактика заболевания среди населения включает в себя:

Приобретение продуктов питания только в санкционированных местах торговли (магазины, рынки и т.д.); Исключение употребления в пищу сырого молока и кисломолочной продукции, приобретенных у частных лиц, без термической обработки; Соблюдение технологии приготовления блюд из мяса. Например, для готовки мясо следует нарезать небольшими кусками и подвергать их тщательной термической обработке.



Гражданам, занятым содержанием и разведением домашнего скота необходимо помнить, что:

каждое животное необходимо зарегистрировать в ветеринарном учреждении с присвоением индивидуального регистрационного номера; любые перемещения животных (покупка, продажа, сдача животного на убой, выгон на пастбище) следует предварительно согласовывать с ветеринарной службой; в случае приобретения нового животного, необходимо его, карантинировать в течение 30 дней для проведения ветеринарных исследований и обработок; о всех случаях заболевания с подозрением на бруцеллёз следует незамедлительно сообщать в ветеринарную службу.



Так же необходимо знать, что согласно национальному календарю профилактических прививок по эпидемическим показаниям вакцинацию против бруцеллеза необходимо проводить в очагах козье-овечьего типа лицам, выполняющим следующие работы:

по заготовке, хранению, обработке сырья и продуктов животноводства, полученных из хозяйств, где регистрируются заболевания скота бруцеллезом; по убою скота, больного бруцеллезом, заготовке и переработке полученных от него мяса и мясопродуктов. Профилактика бруцеллеза состоит из комплекса ветеринарных, хозяйственных и санитарно-медицинских мероприятий, направленных на ликвидацию инфекции среди сельскохозяйственных животных и обеззараживания продуктов животноводства.Большое значение имеют обезвреживание сырья и продуктов животноводства, кипячение и пастеризация молока и молочных продуктов.Профилактика заболевания среди населения включает в себя:Гражданам, занятым содержанием и разведением домашнего скота необходимо помнить, что:Так же необходимо знать, что согласно национальному календарю профилактических прививок по эпидемическим показаниям вакцинацию против бруцеллеза необходимо проводить в очагах козье-овечьего типа лицам, выполняющим следующие работы:



Источник иллюстрации Роспотребнадзор по Марий Эл Нравится

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