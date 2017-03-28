11/05/2017

Защищенный канал связи «Ростелекома» обеспечит работу электронного правительства в Республике Марий Эл

«Ростелеком» предоставил ГБУ Республики Марий Эл «Информсреда» услуги по организации защищенного канала связи для взаимодействия региональной инфраструктуры «электронного правительства» в Республике Марий Эл с единой системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).



По условиям договора «Ростелеком» обеспечивает защищенность организованного канала связи и круглосуточную техническую поддержку.





По условиям договора «Ростелеком» обеспечивает защищенность организованного канала связи и круглосуточную техническую поддержку. «Сервис, предоставленный «Ростелекомом», полностью удовлетворяет всем техническим требованиям, а также требованиям обеспечения информационной безопасности ресурсов «электронного правительства», – прокомментировал Руководитель Департамента информатизации и связи Республики Марий Эл Венедикт Суворов.

Напомним, что создание VPN (виртуальная частная сеть) для предприятий и организаций не требует приобретения специального оборудования и выделение IT-специалиста для его обслуживания. Все оборудование, необходимое для работы сервиса, находится на стороне провайдера. Высокие параметры надежности и доступности сети обеспечиваются за счет резервирования и оптимизации транспортных потоков и гарантируются соглашением об уровне обслуживания (SLA).



Важным преимуществом технологии является возможность использования на базе защищенных каналов связи дополнительных услуг: видеоконференцсвязи, корпоративной телефонии, системы электронного документооборота, видеонаблюдения и других сервисов.



ГБУ Республики Марий Эл «Информсреда» обеспечивает функционирование межведомственной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти Республики Марий Эл и информационных систем обеспечения деятельности Правительства Республики Марий Эл. Напомним, что создание VPN (виртуальная частная сеть) для предприятий и организаций не требует приобретения специального оборудования и выделение IT-специалиста для его обслуживания. Все оборудование, необходимое для работы сервиса, находится на стороне провайдера. Высокие параметры надежности и доступности сети обеспечиваются за счет резервирования и оптимизации транспортных потоков и гарантируются соглашением об уровне обслуживания (SLA).Важным преимуществом технологии является возможность использования на базе защищенных каналов связи дополнительных услуг: видеоконференцсвязи, корпоративной телефонии, системы электронного документооборота, видеонаблюдения и других сервисов.ГБУ Республики Марий Эл «Информсреда» обеспечивает функционирование межведомственной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти Республики Марий Эл и информационных систем обеспечения деятельности Правительства Республики Марий Эл.

Пресс-служба Филиала в Республике Марий Эл ПАО «Ростелеком» Нравится

0 Не нравится

0 Нравится

0 Не нравится

0 Обсудить на форуме

Ваша жалоба отправлена. Закрыть

НАПИСАТЬ

КОММЕНТАРИЙ

КОММЕНТАРИИ

Здесь пока нет комментариев. Разместите первым!

РЕКЛАМА

ЕЩЁ НА ТЕМУ:

ЭКОНОМИКА В Марий Эл абонентов Интерактивного ТВ от «Ростелекома» интересует тайная жизнь домашних животных В Республике Марий Эл с начала года количество обращений пользователей Интерактивного ТВ «Ростелекома» к сервису «Видеопрокат» превысило 20 тысяч. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился в два раза. В среднем в сутки пользователи сервиса просматривают около 240 художественных фильмов, мультфильмов, передач и сериалов. 26/04/2017

ЭКОНОМИКА Центральные районные больницы в Марий Эл выбрали мобильную связь от «Ростелекома» «Ростелеком» предоставил услугу «Мобильная связь» центральным районным больницам в поселках: Сернур, Куженер, Параньга, Новый-Торьял, Мари-Турек. К сети мобильной связи подключены более 60 корпоративных номеров лечебных учреждений.

Клиентам компании предоставлен тарифный план «Бизнес 600», включающий интернет-трафик, пакеты минут и SMS, а также бесплатные вызовы внутри сети «Ростелекома». 31/03/2017