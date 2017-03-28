По условиям договора «Ростелеком» обеспечивает защищенность организованного канала связи и круглосуточную техническую поддержку.
«Сервис, предоставленный «Ростелекомом», полностью удовлетворяет всем техническим требованиям, а также требованиям обеспечения информационной безопасности ресурсов «электронного правительства», – прокомментировал Руководитель Департамента информатизации и связи Республики Марий Эл Венедикт Суворов.
Напомним, что создание VPN (виртуальная частная сеть) для предприятий и организаций не требует приобретения специального оборудования и выделение IT-специалиста для его обслуживания. Все оборудование, необходимое для работы сервиса, находится на стороне провайдера. Высокие параметры надежности и доступности сети обеспечиваются за счет резервирования и оптимизации транспортных потоков и гарантируются соглашением об уровне обслуживания (SLA).
Важным преимуществом технологии является возможность использования на базе защищенных каналов связи дополнительных услуг: видеоконференцсвязи, корпоративной телефонии, системы электронного документооборота, видеонаблюдения и других сервисов.
ГБУ Республики Марий Эл «Информсреда» обеспечивает функционирование межведомственной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти Республики Марий Эл и информационных систем обеспечения деятельности Правительства Республики Марий Эл.