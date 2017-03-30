Под председательством Первого заместителя Председателя Правительства Республики Марий Эл, министра культуры, печати и по делам национальностей Михаила Васютина состоялось заседание рабочей группы по подготовке делегации Республики Марий Эл к спортивно-туристскому лагерю «Туриада».

- тренировочный процесс по спортивному туризму на водных дистанциях проходил в бассейне «Дельфин»;

- тренировочный процесс по спортивному туризму на велосипедных дистанциях - в спортзалах «Корта»;

- тренировочный процесс по спортивному туризму на пешеходных дистанциях - на полигонах Детско-юношеских центров «Азимут» и «Роза ветров».

В заседании приняли участие члены рабочей группы, представители Министерства образования и науки Республики Марий Эл, Министерства спорта Республики Марий Эл, Комитета Республики Марий Эл по туризму, ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» и ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет», РОО «Федерация спортивного ориентирования и спортивного туризма Республики Марий Эл».По информации директора Детско-юношеского центра «Роза ветров» В.Смышляевой подготовка команды Республики Марий Эл к Первенствам ПФО по спортивному туризму в рамках спортивно-туристского лагеря «Туриада» (на пешеходных, велосипедных, водных дистанциях и на маршрутах) осуществлялась в соответствии с планом:Успешно сформирован предварительный состав команды.Методисты Детско-юношеского центра «Роза ветров» отметили также, что с 13 по 18 марта в г.Йошкар-Оле состоялись Первенство России по спортивному туризму на лыжных дистанциях, Всероссийские соревнования по туризму на лыжных дистанциях и Всероссийские соревнования по туризму на лыжных дистанциях среди обучающихся.

В соревнованиях приняли участие 280 спортсменов, представляющих 23 региона России и Республику Казахстан.

Республику Марий Эл представляли обучающиеся Детско-юношеских центров «Азимут» и «Роза ветров».

Команды республики одержали уверенные победы в общем зачёте среди регионов в Первенстве России и всероссийских соревнованиях среди обучающихся в группе 14-15 лет, всероссийских соревнованиях среди юношей и девушек.В ходе заседания также был рассмотрен вопрос о подготовке команды Республики Марий Эл к соревнованиям по познавательному туризму в рамках спортивно-туристского лагеря «Туриада».Председателем Комитета Республики Марий Эл по туризму Светланой Зверевой, заведующей кафедрой сервиса и туризма Поволжского государственного технологического университета С.Васиной, и.о. заведующего кафедрой культуры и искусств Института культуры и межкультурной коммуникации Марийского государственного университета Г.Кадыковой отмечено, что 28 февраля и 11 апреля 2017 года проведены совещания с представителями заинтересованных министерств и ведомств, организаций Республики Марий Эл по вопросам формирования команды для участия в конкурсах культурно-познавательного туризма и подготовки презентации для участия в конкурсе презентаций туристских возможностей региона ПФО в рамках спортивно-туристского лагеря «Туриада».