9 мая, в День Великой Победы, руководитель республики Александр Евстифеев посетил Марийский государственный театр оперы и балета им. Э.Сапаева.

На сцене была показана всемирно известная рок-опера «Юнона и Авось» композитора Алексея Рыбникова на стихи поэта Андрея Вознесенского.Впервые на сцене Марийского государственного театра оперы и балета спектакль был поставлен в октябре 2015-го года и за это время получил большую популярность.Постановку положительно оценил врио Главы Республики Марий Эл Александр Евстифеев. Руководитель региона поздравил всех присутствующих с Днем Победы и дал высокую оценку творческому потенциалу театра и его сотрудников.

«Спектакль создал истинное праздничное настроение у всех присутствующих зрителей. Артисты играют легко, не на пределе своих возможностей. Костюмы очень точно соответствуют идее спектакля, а декорации и технические возможности сцены дают возможность ставить спектакли любой сложности», - отметил Александр Евстифеев.

Руководитель региона преподнес корзину цветов артистам. А после закрытия занавеса в неформальной обстановке общался с труппой театра и сфотографировался со всем коллективом на память.

«Успех театра зависит не только от его талантливых артистов, но и каждого работника сцены»,- подчеркнул Александр Евстифеев.