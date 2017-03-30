Завершился Парад Победы масштабной акцией «Бессмертный полк». Вслед за парадными расчетами военнослужащих и кадетов на площадь Оболенского-Ноготкова вступила колонна жителей Республики Марий Эл.

Мимо зрительских трибун прошли школьники, студенты, работающая молодежь, представители промышленных предприятий, учреждений культуры, здравоохранения, образования. В их руках были портреты родных и близких, которые не пришли с полей сражений и тех, кто, пройдя войну, вернулся, чтобы заново отстраивать страну.К шествию присоединился руководитель региона Александр Евстифеев. Он шел с портретом своего родственника — участника Великой Отечественной войны Николая Семеновича Поддубицкого.

«Его история традиционна для каждого российского солдата. Он награжден орденом Великой Отечественной войны, орденом Красной Звезды. Воевал с июня 1941-го по декабрь 1945-го, прошел Венгрию, Румынию, закончил войну в Австрии. Дважды ранен. После войны он всю жизнь работал в сфере профессионально-технического образования, за что удостоен звания «Заслуженный учитель профтехобразования РСФСР». Награду получал в Кремле. Это человек, который воспитал огромное количество специалистов в технической сфере, тех самых, которых сегодня нам так не хватает. К сожалению, сегодня его уже нет в живых», - рассказал журналистам о своем родном Александр Евстифеев.

Колонну «Бессмертного полка» зрители Парада Победы встречали со слезами на глазах. Несмотря на непогоду, участников акции стало заметно больше. Если в прошлом году в шествии по Йошкар-Оле приняли участие около 7 тысяч человек, а в Республике Марий Эл - около 17 тысяч человек, то в этом году «Бессмертный полк» объединил в своих рядах более 8,5 тысяч йошкаролинцев.Перед транспарантом шествия было развёрнуто огромное полотнище копии Знамени Победы 1941- 1945 годов, которое пронесли наследники Великой Победы.На фронты Великой Отечественной войны из Марийской республики были призваны более 142 тысяч человек, из них более 74 тысяч не вернулись.Представители марийского народа были в рядах защитников Брестской крепости и Одессы, Москвы и Ленинграда, участвовали в битвах за Сталинград и на Курской дуге, сражались в Белоруссии, на Украине, в Крыму и в лесах Карелии, освобождали Польшу, Чехословакию, Болгарию, Венгрию, штурмовали Берлин. Каждый четвёртый житель Республики Марий Эл воевал с фашистскими захватчиками.Десятки тысяч наших земляков награждены боевыми орденами и медалями. Тридцати шести уроженцам республики присвоено звание Героя Советского Союза. Девять улиц столицы Марий Эл названы именами героев минувшей войны.«Бессмертный полк» прошёл по площади Оболенского-Ноготкова через улицы Комсомольская, Пушкина и Первомайская к Вечному Огню, где его участники возложили цветы к монументу Воинской Славы.Затем руководитель республики Александр Евстифеев прогулялся по центральному парку культуры и отдыха, где много общался с жителями города и охотно фотографировался с желающими на память.