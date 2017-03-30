Мимо зрительских трибун прошли школьники, студенты, работающая молодежь, представители промышленных предприятий, учреждений культуры, здравоохранения, образования. В их руках были портреты родных и близких, которые не пришли с полей сражений и тех, кто, пройдя войну, вернулся, чтобы заново отстраивать страну.
К шествию присоединился руководитель региона Александр Евстифеев. Он шел с портретом своего родственника — участника Великой Отечественной войны Николая Семеновича Поддубицкого.
«Его история традиционна для каждого российского солдата. Он награжден орденом Великой Отечественной войны, орденом Красной Звезды. Воевал с июня 1941-го по декабрь 1945-го, прошел Венгрию, Румынию, закончил войну в Австрии. Дважды ранен. После войны он всю жизнь работал в сфере профессионально-технического образования, за что удостоен звания «Заслуженный учитель профтехобразования РСФСР». Награду получал в Кремле. Это человек, который воспитал огромное количество специалистов в технической сфере, тех самых, которых сегодня нам так не хватает. К сожалению, сегодня его уже нет в живых», - рассказал журналистам о своем родном Александр Евстифеев.
Колонну «Бессмертного полка» зрители Парада Победы встречали со слезами на глазах. Несмотря на непогоду, участников акции стало заметно больше. Если в прошлом году в шествии по Йошкар-Оле приняли участие около 7 тысяч человек, а в Республике Марий Эл - около 17 тысяч человек, то в этом году «Бессмертный полк» объединил в своих рядах более 8,5 тысяч йошкаролинцев.
Перед транспарантом шествия было развёрнуто огромное полотнище копии Знамени Победы 1941- 1945 годов, которое пронесли наследники Великой Победы.
На фронты Великой Отечественной войны из Марийской республики были призваны более 142 тысяч человек, из них более 74 тысяч не вернулись.
Представители марийского народа были в рядах защитников Брестской крепости и Одессы, Москвы и Ленинграда, участвовали в битвах за Сталинград и на Курской дуге, сражались в Белоруссии, на Украине, в Крыму и в лесах Карелии, освобождали Польшу, Чехословакию, Болгарию, Венгрию, штурмовали Берлин. Каждый четвёртый житель Республики Марий Эл воевал с фашистскими захватчиками.
Десятки тысяч наших земляков награждены боевыми орденами и медалями. Тридцати шести уроженцам республики присвоено звание Героя Советского Союза. Девять улиц столицы Марий Эл названы именами героев минувшей войны.
«Бессмертный полк» прошёл по площади Оболенского-Ноготкова через улицы Комсомольская, Пушкина и Первомайская к Вечному Огню, где его участники возложили цветы к монументу Воинской Славы.
Затем руководитель республики Александр Евстифеев прогулялся по центральному парку культуры и отдыха, где много общался с жителями города и охотно фотографировался с желающими на память.