Сегодня руководитель республики Александр Евстифеев принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В столице Марий Эл они традиционно начались с митинга на площади Воинской Славы в Центральном парке культуры и отдыха.

«Поздравляю вас с величайшим праздником в истории нашей страны, с самым дорогим и священным днем для каждого из нас – с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

Ненавистная война оставила после себя руины вместо тысяч городов, миллионы искалеченных судеб, принесла горе и страдания, оборвала огромное число человеческих жизней. На долю нашего народа выпала основная тяжесть фашистской агрессии. Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась самая страшная война в истории человечества. Победа досталась нам высокой ценой. 70 тысяч жителей Марийской республики не вернулись с полей сражений», - открыл церемонию возложения цветов Александр Евстифеев.

«Величайшие трагические события пережили наши ветераны. С высоты прошедших десятилетий мы все отчетливее осознаем, что им пришлось пройти, героически преодолевая тяготы и лишения военного лихолетия. Наши деды и прадеды сокрушили нацизм, освободили Европу и завещали нам беречь ее. Уверен, великий подвиг тех, кто сражался на фронтах, трудился в тылу, восстанавливал разрушенное хозяйство, не будет забыт никогда. Наш долг – сделать все, чтобы каждая страница истории Великой Победы бережно хранилась и передавалась подрастающему поколению. Наш долг в том, чтобы ветеранам в Республике Марий Эл жилось комфортно», - подчеркнул руководитель региона.

Особые слова благодарности в этот день – в адрес ветеранов. Александр Евстифеев пожелал им здоровья и долгих лет жизни.

«Дорогие ветераны! Желаю вам бодрости духа, здоровья и счастливого долголетия, а сегодня желаю вам такого же победоносного настроения, как и 9 Мая 1945-го года. Низкий поклон вам за ваш бессмертный подвиг», - пожелал руководитель республики.

Поздравительные слова сказали ветераны и школьники.

«Война была суровая, каверзная. 72 года назад советский народ победил немцев, пытавшихся захватить нашу страну. Склоняю голову перед женщинами, детьми, стариками – всеми, кто помогал фронту, кто победил и кто навечно остался на полях сражений», - отметил участник Великой Отечественной войны Михаил Павлович Литвин, награжденный орденом Красного Знамени и орденом Отечественной войны II степени.

Под залпы орудий участники митинга почтили минутой молчания память советских солдат и офицеров, погибших в Великой Отечественной войне. Затем школьники запустили в небо белых голубей.Завершился митинг возложением цветов и гирлянд к монументу Воинской Славы и Вечному Огню.Гражданскую процессию возглавил руководитель республики Александр Евстифеев.Для каждого россиянина 9 Мая – день особенный. К Вечному Огню пришли сотни жителей Йошкар-Олы, не забывающие о Великой Победе. Кто-то пришел на митинг отдать дань памяти своим родным, другие – почтить подвиг всех советских солдат и офицеров. Многие йошкаролинцы стояли с фотографиями своих родных и близких.