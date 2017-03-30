Безусловно, основным событием праздничных торжеств, посвященных 72-й годовщине Великой Победы, стал Парад Победы на главной площади Йошкар-Олы.

Несмотря на пасмурное небо и утренний дождь на мероприятие пришли множество зрителей.

Ветеранов, жителей и гостей республики поприветствовал руководитель региона Александр Евстифеев.

«Уважаемые участники Парада, военнослужащие Йошкар-Олинского гарнизона, жители Республики Марий Эл! День Победы – это праздник нашего национального достоинства. В этом великом празднике соединились радость и боль, память и слава тех, кто воевал и трудился для защиты нашей Родины. Мы помним, гордимся, чтим и тех, кому в мае 1945-го года повезло быть участником Парада Победы на Красной Площади в столице нашей Родины, и тех, кто в эти дни продолжал нести воинскую службу. Равно помним и тех, кто в дни той далекой весны поклонился долгожданному миру, уронив слезу радости, находился в далекой российской глубинке», - сказал Александр Евстифеев, приветствуя участников Парада Победы в Йошкар-Оле.

Руководитель республики отметил, что 9 Мая – это день, который наполняет россиян гордостью за свое Отечество, за тех, кто в тяжелые годы испытаний отстоял его свободу и независимость.Александр Евстифеев подчеркнул, что и сегодня российские военнослужащие держат равнение на подвиги ветеранов Великой Отечественной войны, защищая рубежи Родины и с честью отстаивая интересы страны за ее пределами.

«Сегодня на защите государства стоит новое поколение россиян. Благодаря последовательно проводимой Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным политики, направленной на укрепление обороноспособности нашей страны, современная российская Армия самая боеспособна и одновременно самая миролюбивая. Сегодня для молодого поколения служить в российской Армии стало не только почетным долгом, но и делом престижа. Миллионы россиян благодарны Президенту страны за уроки патриотизма, гарантирующие Российской Федерации суверенитет и процветание», - напомнил врио Главы Республики Марий Эл.

Отдельно Александр Евстифеев поблагодарил ветеранов за неоценимый вклад в Великую Победу и поздравил их со священным для всех россиян праздником.

«Дорогие ветераны, солдаты Великой Победы! Мы низко кланяемся вам и благодарим за освобождение городов и сел. Вы восстановили страну, работали на общее благо. Вы учите нас любить и дружить, созидать и хранить наше национальное единство. Подвиг старшего поколения остается с нами во всех делах и начинаниях на благо Республики Марий Эл и всей России.

Поздравляю всех участников Парада с праздником Победы. Слава солдатам Великой Отечественной войны, слава народу-победителю! С праздником вас! С Днем Победы! Ура!», - произнес с трибуны Александр Евстифеев.

После поздравления врио Главы Республики Марий Эл прозвучал Гимн России, который пели все трибуны. Затем под звуки военного оркестра торжественным маршем по площади Оболенского-Ноготкова прошли парадные роты войсковых частей Йошкар-Олинского гарнизона, представляющие различные виды Вооруженных сил и родов войск. Воины более чем 30 национальностей, проходящие военную службу по призыву в этих частях, добросовестно и профессионально выполняют задачи боевого дежурства, караульной службы, эксплуатации вооружения и техники, производственной деятельности.Первой прошла парадная рота офицеров и прапорщиков управления дивизии, стараниями которых дивизия уверенно удерживает передовые позиции в объединении и ракетных войсках стратегического назначения.В строгом равнении перед трибунами прошли воины батальона боевого обеспечения, военнослужащие которого выполняли задачи по разминированию автодорог и местности Чеченской республики. В ходе выполнения задач составом было обезврежено более тысячи взрывных устройств и предметов.Чеканя шаг, прошли военнослужащие 779 ракетного полка. Эта одна из лучших частей дивизии. Военнослужащим именно этой части было доверено первыми в истории Советских вооруженных сил освоить и заступить на боевое дежурство на уникальном ракетном комплексе «Тополь» и первыми заступить на боевое дежурство в составе нового ракетного комплекса «Ярс».На марше прошли офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты 697 ракетного полка, который заступил на боевое дежурство в марте 1965 года. В 2016 году полк выполнил учебно-боевую задачу по проведению учебно-боевого пуска с полигона Плесецк с оценкой отлично.Торжественным маршем прошла парадная рота личного состава 290 ракетного полка, военнослужащие этой части впервые после распада Советского Союза заступили на боевое дежурство на ракетном комплексе «Тополь» на территории Республики Марий Эл. Часть 20 лет несет боевое дежурство по защите нашей Родины – Российской Федерации.В строгом равнении прошли шеренги технической ракетной базы и женщин-военнослужащих. Многие из них несут дежурство на боевых постах в подразделениях связи. Именно женщины-связисты обеспечивают точность и оперативность прохождения сигналов, так как связь является основой управления войсками и оружием.Перед трибунами прошли военнослужащие ремонтно-технической базы, в ряды которой навечно зачислен Герой Советского Союза – старший сержант Николай Васильевич Колесников.Перед зрителями прошла парадная рота военнослужащих базы ракет и боеприпасов военно-морского флота. Личный состав Базы выполняет задачи по своевременному и полному обеспечению вооружением, кораблей стоящих на защите рубежей нашей Родины.Также парадным маршем перед трибунами прошли сотрудники УФСИН, МВД, Росгвардии, МЧС, Федеральной службы судебных приставов, колонна Марийского регионального отделения «Союз десантников России», Юнармейского движения России, кадеты и курсанты военно-патриотического клуба «Заря» Марийского радиомеханического техникума.Перед зрителями прошла механизированная колонна вооружения и техники времен Великой Отечественной войны, а также современная военная техника – бронированный автомобиль сопровождения «Выстрел», предназначенный для сопровождения колонн с ядерным оружием на полевых позициях и борьбы с диверсионными формированиями противника; пусковые установки ракетного комплекса «Тополь», Машина Обеспечения Боевого Дежурства.Торжественное прохождение колонн замкнуло выступление подразделения, созданного для выполнения строевых приемов с оружием. На Параде Победы военнослужащие показали плац-концерт.