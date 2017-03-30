Сотрудники отдела Росгвардии по Республике Марий Эл поздравили ветеранов с праздником 9 мая.
В преддверии Дня Победы начальник отдела Росгвардии по Республике Марий Эл полковник полиции Александр Бурдо, начальник ОВО подполковник полиции Станислав Александров и председатель ветеранской организации отдела Росгвардии по Республике Марий Эл Александр Головин навестили своих ветеранов: Розу Михайловну Ильину и Петра Кузьмича Мельникова.
«Я больше тридцати лет проработал в правоохранительных органах, во вневедомственной охране. И сегодня моя служба продолжается: накануне Дня Победы встречаюсь со школьниками, рассказываю им о войне, о годах службы. Ребятам интересны воспоминания фронтовиков», - рассказал бывшим коллегам Петр Мельников.
Сотрудники Росгвардии вручили ветеранам цветы и подарки, поздравили с праздником и пожелали крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Также сотрудники ОМОН возложили цветы к мемориальному комплексу «Скорбящая мать».