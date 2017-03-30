6 мая, в преддверии Дня Победы руководитель республики Александр Евстифеев встретился с участниками Великой Отечественной войны.

О личных воспоминаниях событий далеких военных лет, жизненном пути и боевых заслугах из первых уст смогли узнать школьники и студенты – общественные активисты, бойцы студенческих поисковых отрядов, члены военно-патриотических клубов и кадетских корпусов.Встреча поколений состоялась в Национальной художественной галерее. Общение прошло в формате «живого диалога» за чашкой чая.

«Я считаю, сегодня очень знаменательное и важное событие для всех нас – День Великой Победы, если хотите, Великий День Великой Победы. Хотя, если говорить о том, для кого, когда война закончилась, то для всех она завершилась в разное время. Один из родственников нашей семьи пришел с войны в декабре 1945-го года. Но стоит помнить, что этот знаменательный день для некоторых не наступил еще и сегодня. Потому что мы, родные и близкие, ждем их с войны до сих пор. Это наша боль. Мы благодарны тем, кому судьба предначертала остаться неизвестными, порой неизвестно даже место их упокоения, но мы гордимся их подвигами, потому что своим участием они приближали Великую Победу», - сказал Александр Евстифеев.

Врио Главы Республики Марий Эл отметил значительный вклад тех, кто защищал будущее поколения на передовых рубежах, и тех, кто не щадя себя работал в тылу, и после войны, когда за короткий промежуток времени после гигантских разрушений были восстановлены разрушенные города, деревни, заводы, фабрики, продолжилось развитие страны.

«Те, кто вернулся с войны, вместе со страной пережили разные времена. Восстанавливали города и села из разрухи, развивали производство и сельское хозяйство. Советский Союз настолько далеко продвинулся вперед по многим показателям промышленного производства, науки, космоса, что и по сей день мы пожинаем плоды успеха наших ветеранов, которые вернувшись с войны, не снимая шинели, а собственно говоря, и снимать было не за чем, потому что надеть было нечего кроме шинели, вступили в новую битву за экономику страны. И опять своим героическим примером показывали, как нужно трудиться», - подчеркнул руководитель региона.

Александр Евстифеев отметил вклад ветеранов в аспектах преемственности поколений и патриотическом воспитании молодежи, поблагодарив участников войны за активную гражданскую позицию.

«Мы очень ценим, что вы продолжаете занимать активную гражданскую позицию и участвуете в общественной жизни. Это важно для молодого поколения, которое должно знать о героизме и мужестве дедов и прадедов, помнить о единстве, беречь и укреплять его. Великая Отечественная война продемонстрировала то, что одним словом называется полное единение и единство цели, помыслов по достижению желаемого результата. И здесь были люди всех национальностей, и никто не спорил, не старался отобрать суверенитет, не было разногласий по теме религии. Все, подставляя друг другу плечо, шли вперед с ненавистной идеологией фашизма и показали, что идеология человека труда и миролюбия сильнее всего. Поэтому, несмотря на то, что Советский Союз развалился на национальные «квартиры», добрые отношения ветераны поддерживают. Это говорит о том, что у старшего поколения не существовало границ в выстраивании отношений. Слово «единение», «единство» сегодня очень важно для нас и очень востребовано», - подчеркнул Александр Евстифеев.

Среди присутствующих на встрече были участники Великой Отечественной войны Юрий Николаевич Волков, Михаил Павлович Литвин, Николай Павлович Стрельников, Александр Федорович Шалахов, Алевтина Федоровна Черепанова и Александра Логиновна Тютькова.В теплой атмосфере ветераны поделились своими воспоминаниями о непростых годах войны, рассказали, какой ценой им досталась Победа, и как важно хранить мир на Земле.От каждого из них прозвучала своя история. Кто-то ушел добровольцем на фронт, не закончив школы, других – призвали в военкомате, но цель была у всех одна – они приближали Победу, как могли.Слезы радости, боль утраты – все это читалось на лицах присутствующих. Ветераны не скрывали, даже спустя 72 года после Дня Великой Победы на сердце одновременно грустно и радостно. Вспоминать те страшные дни все так же больно, говорили они, но как по-другому рассказать молодому поколению правду о войне, ведь это важнейшие страницы истории республики и всей страны.Встреча завершилась коллективным фотографированием на память.