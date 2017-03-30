В городе Звенигово на днях появилась стелла "Я люблю Звенигово", сообщается в соцсетях. Там же говорится, что она была установлена на средства местного жителя.Новая стелла не осталась без внимания. По социальным сетям разлетаются фотографии, которые горожане уже успели понаделать. Скорее всего, "Я люблю Звенигово" будет привлекать желающих сделать "оригинальное" селфи.Возможно встретить как позитивную реакцию (ее намного больше), так и резко негативную критику, чаще не объективную.Так в группе ВКпоявились комментарии:

Татьяна Минюшкина:

- Классно! !! Это здорово,

Анна Грашина:

- Неравнодушные , можете успокоиться , конструкция установлена не за счёт бюджета , а на средства жителя , который любит свой город и хочет сделать его красивее ). Ремонт дорог - это совсем другая история .....

P.s. ну неужели кто - то у нас устраивает прогулки на въезде в город , а ? Самое место этой конструкции на бульваре,

Андрей Бартов

- Скажите спасибо и это сделали и установили,

Елена Елагина

- Дороги лучше бы отремонтировали,

Светлана Грак

- Тут вообще не к месту)