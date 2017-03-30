Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, вдовы, труженики тыла! Уважаемые жители Республики Марий Эл!



Поздравляю вас с величайшим праздником в истории нашей страны, с самым дорогим и священным днем для каждого из нас – Днем Победы советского народа в Великой Отечественной войне!



9 Мая - это праздник нашего национального достоинства. Он занимает особое место, является символом стойкости и мужества, отваги и настоящей силы духа, единства многонациональной страны, искренней любви к Родине.



Сколько бы лет ни прошло с победной весны 1945 года, мы будем помнить павших на полях сражений, гордиться теми, кто выжил в тяжелейших боях. Мы не забудем, какую цену за Победу заплатили труженикам тыла и дети войны. Благодарная память о героях той страшной войны всегда будет в наших сердцах.



130 тысяч жителей Марий Эл ушли на фронт. 70 тысяч не вернулись с полей сражений. Героическим был вклад граждан республики в обеспечение надежного тыла. Мужчины и женщины, старики и подростки работали не покладая рук с одной мыслью - «Всё для фронта! Всё для Победы!».



Уверен, великий подвиг тех, кто сражался на фронтах, трудился в тылу, восстанавливал разрушенное народное хозяйство, не будет забыт никогда. Наш долг – сделать все возможное, чтобы каждая страница истории Великой Победы бережно хранилась и передавалась подрастающему поколению, а ветеранам жилось комфортно в Республике Марий Эл.



Дорогие ветераны, труженики тыла, вдовы участников Великой Отечественной войны, все, кто ковал Победу! Низкий поклон вам, глубочайшее уважение и самые искренние слова признательности. Пусть родные и близкие люди окружают вас заботой и вниманием, радуют своими успехами и достижениями. Крепкого здоровья, благополучия, радости, душевного тепла вам и вашим близким!



С праздником! С Днём Великой Победы!

НаГлавы Республики Марий Эл появился текст поздравления Временно исполняющего обязанности Главы Республики Марий Александра Евстифеева с Днем Победы в Великой Отечественной войны.