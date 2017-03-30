Сегодня руководитель республики Александр Евстифеев принимает участие в совместном заседании Госсовета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны.

В эти минуты оно проходит в Кремле под председательством Президента России Владимира Путина.На обсуждение вынесены три блока вопросов – предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ, независимая оценка качества услуг в социальной сфере и расселение граждан из аварийного жилья.Открывая заседание, Владимир Путин отметил, что «майские указы» - обязанность региональных властей по обеспечению социальных нужд людей на местах, показали свою эффективность и привели к развитию социально-значимых сфер.

«За прошедшие годы удалось придать некоторую новую динамику позитивным изменениям в наиболее чувствительных, значимых для жизни граждан сферах, таких как здравоохранение, образование, культура, жилищно-коммунальное хозяйство. Разумеется, проблем еще очень много и нерешенных вопросов больше, чем того, что удалось сделать. Тем не менее, реализация указов позволила укрепить партнерство всех уровней власти и гражданского общества в решении национальных задач», - подчеркнул Президент России.

«Майские указы» главы государства — это обширная программа развития социальных гарантий, которую Владимир Путин изложил сразу после вступления в должность Президента страны в 2012 году. Документы касаются 11 направлений экономической, социальной, оборонной, государственной политики и содержат 218 поручений.