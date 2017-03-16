Специально ко Дню Победы в «Интерактивном ТВ» от «Ростелекома» появилась коллекция фильмов «Война за линией фронта», которая доступна для просмотра с 5 по 15 мая 2017 года.

«Летят журавли» (1957) Михаила Калатозова

«Иваново детство» (1962) Андрея Тарковског

«А зори здесь тихие…» – версия 2015 года от режиссера Рената Давлетьярова

Андрея Кончаловского – фильм «Рай»

трагикомедия Роберто Бениньи «Жизнь прекрасна» (1997)

«Мальчик в полосатой пижаме» (2008)

«Воровка книг» (2013)

«Союзники» (2016)

В коллекции собраны фильмы о женщинах и детях военного времени – от классики до недавних премьер. Есть возможность пересмотреть советскую киноклассикуо. Новое кино представляет фильм. Также в коллекцию включена последняя работа, который рассказывает историю русской аристократки и участницы французского Сопротивления Ольги. Этот фильм собрал множество отечественных и зарубежных наград, включая «Серебряного льва» за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале 2016 года.Зарубежное кино представляет трогательная итальянская, где отец убеждает сына, что их нахождение в концлагере – большая игра и нужно выиграть главный приз… Пронзительная киноистория, рассказанная от лица 8-летнего сына коменданта концентрационного лагеря, который познакомился и подружился с юным узником. Кинолента– история жизни с 1938 года 9-летней Лизель, которая очень любила читать. Недавняя голливудская премьерас Брэдом Питтом и Марион Котийяр в главных ролях.

«В новой коллекции военного кино мы собрали фильмы, которые отражают женский и детский взгляды на эти страшные события. Коллекция будет интересна зрителям разных возрастов, потому что в ней представлены очень искренние и пронзительные киноистории, которые происходили в разных странах. Выходные дни накануне Дня Победы – самое подходящее время чтобы посмотреть или пересмотреть такие фильмы, почтить память безвинно погибших, вспомнить тех, что воевал или трудился в годы Великой Отечественной», – отметил директор по контентной политике ПАО «Ростелеком» Андрей Голованов.

«Интерактивное телевидение»

«Видеопрокат»

– уникальный федеральный продукт «Ростелекома», которым пользуется уже 4,2 млн семей по всей России. «Интерактивное ТВ» – это новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под пользователя. «Ростелеком» транслирует более 200 телеканалов. Услуга «Управление просмотром» позволяет воспользоваться паузой и перемоткой, архивом программ.Сервиспредлагает к просмотру более 3 тыс. художественных фильмов и сериалов различных жанров и лет, в том числе в форматах HD и 3D, а также мультфильмы, концерты, познавательные программы. Сервис «Мультискрин» позволяет объединить до пяти экранов для просмотра ТВ- и видеоконтента: телевизоры, компьютеры и ноутбуки, планшеты, Smart TV.