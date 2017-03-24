Более трех лет правозащитники добивались возобновления доследственной проверки по жалобе жителя Республики Марий Эл Руслана Лебедева на избиение сотрудниками милиции – в итоге, это удалось лишь после обращения с жалобой в Следственный комитет Российской Федерации. Однако возобновленная проверка уже ничего не даст, так как истек десятилетний срок привлечения виновных к уголовной ответственности по такой категории дел.Напомним, в 2007 году в Комитет против пыток обратился житель поселка Новый Торъял Республики Марий Эл Руслан Лебедев. Он сообщил правозащитникам, что в ночь с 30 на 31 марта был жестоко избит милиционерами.Как рассказал Руслан, в ту ночь он в компании троих парней возвращался на автомобиле из соседней деревни. Через некоторое время один из пассажиров заметил, что за ними едет автомобиль с включенным проблесковым маячком, однако, водитель продолжил движение и остановился лишь в самом Новом Торъяле, так как закончился бензин. Сразу после этого к ним подъехал автомобиль марки «ВАЗ-2115», из которой вышел сотрудник милиции в форменной одежде. Руслан и его друзья также вышли из автомобиля. Сотрудник милиции стал их расспрашивать по поводу причины, по которой они не остановились. Разговор оборвался, практически не начавшись, так как через 3-4 минуты к ним подъехал милицейский «уазик», из которого выбежали несколько сотрудников милиции, повалили ребят на землю и начали избивать руками и ногами. Затем всю компанию отвезли в ОВД Новоторъяльского района Республики Марий Эл, где избиения продолжились. В частности, у Руслана «с пристрастием» спрашивали про автомобиль, на котором они ехали, и его водителя.После такого общения со стражами порядка Руслан был вынужден около месяца лечиться в больнице. У него были диагностированы: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, сотрясение головного мозга, множественные ссадины лица и гематомы, гематома затылочной области слева, височных областей, множественные ссадины спины, шеи, плеча, правой боковой поверхности туловища, ушиб поясничной области, ушиб правой ушной раковины.31 марта мать Руслана, Раисия Лебедева, обратилась с сообщением о преступлении в прокуратуру Новоторъяльского района. Однако уголовное дело так и не было возбуждено: сначала работники прокуратуры, а потом следователи Следственного комитета шесть раз отказывали в возбуждении дела, считая, что Руслан получил телесные повреждения в результате законных действий правоохранителей. Последнее «отказное» постановление было вынесено 20 мая 2013 года.В декабре 2007 года правозащитники направили жалобу в интересах Руслана Лебедева в Европейский суд по правам человека. В январе 2013 года она была коммуницирована и российским властям были заданы вопросы по обстоятельствам произошедшего.Продолжалась работа и на национальном уровне. Последнее «отказное» постановление правозащитники обжаловали более трех лет: сначала его признали законным районный и республиканский суды, позже – прокуратура и следственное управление по Республике Марий Эл. Только после подачи жалобы в Следственный комитет Российской Федерации постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 20 мая 2013 года было признано незаконным и отменено, а материалы возвращены в Советский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Республике Марий Эл для возобновления проверки.30 марта 2017 года следователь этого отдела Оксана Илтубаева вновь отказала в возбуждении уголовного дела. Однако на этот раз это «отказное» постановление инициативно было отменено местным руководством, а материал направлен на новую, восьмую, проверку.

«Результаты этой проверки, по сути, уже не имеют никакого значения, ведь срок привлечения виновных к уголовной ответственности по такой категории дел истек, – считает юрист Комитета по предотвращению пыток Дмитрия Яликов, представляющий интересы Руслана Лебедева. – Привычный для юристов термин «эффективное расследование» здесь выглядит просто издевкой: за десять лет следствие так и не смогло вынести законного решения по результатам своей проверки, поэтому мы намерены обратиться в прокуратуру и Следственный комитет, чтобы виновные в волоките были наказаны. Также мы попросим суд оценить в рублевом эквиваленте качество работы следователей, а на какую сумму в валюте для нашей казны они нарасследовали скоро определит Европейский суд по правам человека».