Федеральная Авиалесоохрана разработала прогноз пожарной опасности в лесах России на май.

О текущей лесопожарной обстановке в России

на всей территории Белгородской, Воронежской, Ивановской, Московской, Орловской, Тверской, Нижегородской, Оренбургской, Самарской, Ульяновской, Курганской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Амурской областей, Алтайского, Приморского краев, Республик Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Бурятия, Тыва, Хакасия, в 11 муниципальных районах Курской области, в 1 муниципальном районе Калининградской области, в 5 муниципальных районах Новгородской области, в 4 муниципальных районах Ростовской области, в 2 муниципальных районах Саратовской области, в 13 муниципальных районах Свердловской области, в 27 муниципальных районах Забайкальского края, в 43 муниципальных районах Красноярского края, в 3 муниципальных районах Омской области, в 5 муниципальных районах Республики Алтай, в 1 муниципальных районе Магаданской области, в 14 муниципальных районах Хабаровского края.

По ситуации на 3 мая, с начала текущего года в России силами лесных служб ликвидировано более 2.2 тысяч лесных пожаров на площади около 170 тысяч га. Основные причины лесных пожаров – переход в лес огня сельхозпалов травы и неосторожное обращение с огнем в лесу.Фактов перехода огня лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики. Причина массовых травяных пожаров в населенных пунктах и дачных товариществах Сибири в конце апреля – палы травы и сжигание мусора на сельхозземлях, землях муниципальных образований.В настоящее время режим ЧС по лесопожарной обстановке действует в Забайкальском крае, Республике Бурятия, в 1 муниципальном районе Челябинской области.Особый противопожарный режим введен в 37 субъектах Российской Федерации:В условиях действия режима ЧС и особого противопожарного режима применения огня на природных территориях категорически запрещено.

Цели и методика разработки прогноза

В целях упреждающего реагирования региональных лесных ведомств и лесопожарных служб, органов власти различного уровня и заинтересованных ведомств, Федеральной Авиалесоохраной разработан прогноз пожарной опасности в лесах России на май 2017 года.Прогноз является уникальным продуктом, т.к. его разработка проводилась путем взаимосвязи между данными Росгидромета на май и многолетних данных Авиалесоохраны о горимости лесов. Важно отметить, что при равных погодных условиях пожарная опасность разных типов лесов, например, сосняков и ельников, возникает с разной скоростью, что также учитывалось при разработке прогноза.Прогнозируемый высокий риск возникновения лесных пожаров не означает, что в регионе обязательно возникнет ЧС. Все зависит от соблюдения населением правил пожарной безопасности, ведь 100% пожаров весеннего и периода возникают по причине человеческого фактора. В летний период к человеческому фактору добавляются грозы, по причинам которых возникает около 15% лесных пожаров. Также важна роль раннего обнаружения пожаров, для чего лесопожарные службы проводят наземный и авиационный мониторинг, а также оснащают леса системами видеонаблюдения. Тушение пожаров проводится как ручным способом, так и с применением наземной и авиационной лесопожарной техники.

На сегодняшний день численность лесных пожарных в России составляет более 30 тысяч человек. К тушению может быть привлечено более 22 тысяч единиц наземной техники лесопожарных служб. Для выполнения авиалесоохранных работ планируется использовать не менее 300 воздушных судов.

Прогноз Федеральной Авиалесоохраны пожарной опасности в лесах России на май

Северо-Западного ФО

Центрального ФО

Южного ФО

Северо-Кавказского ФО

Приволжского ФО

Уральского ФО

Сибирского ФО

Дальневосточный ФО

В соответствии с прогнозом Федеральной Авиалесоохраны, в течение мая 2017 года повышенная пожарная опасность в лесах прогнозируется на территории:– на всей территории Калининградской и Псковской областей, в западной части Новгородской области;– на всей территории Брянской области, в северо-западной части Курской области, северной части Орловской области, юго-восточной части Московской области, северной и центральной частях Рязанской области, западной части Смоленской области, северной части Тульской области, западной части Калужской области;– в южных частях Республики Крым и Краснодарского края, на всей территории Республики Адыгея и Республики Калмыкия, в южной части Ростовской области;– на всей территории Ставропольского края, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик;– в южной части Пермского края, северной части Республики Башкортостан, юго-восточной части Удмуртской Республики;– в восточной части Ханты-Мансийского автономного округа, юго-западной части Свердловской области, центральной и западная частях Курганской области, северной и восточной частях Челябинской области;– в северной части Томской области, южной части Алтайского края, южной части Красноярского края, северной и восточной частях Республики Тыва, южной и центральной частях Иркутской области, центральной, юго-западной, северо-западной и западной частях Республики Бурятия;– в центральной и южной частях Хабаровского края, южной, центральной и западной частях Приморского края, юго-восточной части Еврейской автономной области, южной части Сахалинской области.В случае обнаружения лесного пожара следует звонить на телефон Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» - 8-800-100-94-00.