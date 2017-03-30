Сегодня руководитель Республики Марий Эл Александр Евстифеев принял участие в разводе Йошкар-Олинского гарнизона полиции, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

На площади Ленина в шеренгу выстроились сотрудники патрульно-постовой службы, госавтоинспекции, кинологической службы, сотрудники Отдела Росгвардии, военной полиции, а также народные дружинники, которые оказывают помощь полицейским в охране общественного порядка, и кадеты.Стражей правопорядка поприветствовал руководитель региона.Александр Евстифеев отметил, насколько важная и ответственная работа у сотрудников ведомства, требующая неоспоримых высоких качеств – справедливости, законности и порядочности.

«Спасибо вам за труд, потому что напряженные дни военной службы закончились 72 года назад для всех, кроме тех, кто выбрал родом своей профессии деятельность, которой вы занимаетесь. Вы – представители российской государственности, люди, которые жертвуют своим свободным временем, комфортными условиями жизни, демонстрирующие силу духа, жизненные каноны, в основе которых лежат справедливость, законность, порядочность и чувство дружбы. Вы – пример для подрастающего поколения, поэтому не случайно, что вместе с вами сегодня в рядах стоят кадеты», - сказал Александр Евстифеев.

Руководитель региона подчеркнул, что в канун Дня Победы в Великой Отечественной войне, перед сотрудниками МВД стоят ответственные задачи по охране общественного порядка, но для тех, кто носит погоны, встречать праздники в строю считается почетным.В завершении Александр Евстифеев поблагодарил полицейских за их неспокойную работу по обеспечению правопорядка и пожелал всем здоровья, отличной службы на благо жителей Республики Марий Эл.Своих подчиненных и ветеранов органов внутренних дел поздравил министр внутренних дел по Республике Марий Эл генерал-майор полиции Виктор Косарев. Он выразил благодарность сотрудникам за образцовое исполнение служебных обязанностей и огласил основные цели и задачи, направленные на обеспечение правопорядка в дни майских праздников.«Вы достойно продолжаете славные традиции ветеранов-фронтовиков. За всю историю существования органы внутренних дел были и остаются надежной опорой в деле охраны общественного порядка. Особенно важно это становится в период таких значимых для страны праздников, как День Победы, чтобы граждане республики могли спокойно наслаждаться праздничными мероприятиями, будучи уверены, что при любой угрозе их защитят полицейские», - сказал Виктор Косарев.В рамках мероприятия руководитель республики Александр Евстифеев и министр внутренних дел по Республике Марий Эл Виктор Косарев наградили сотрудников, наиболее отличившихся при выполнении служебных обязанностей.За личную дисциплинированность, положительные результаты в служебной деятельности и в связи с празднованием 72-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной Войне Почетной грамотой МВД по Республике Марий Эл награждены: начальник отделения АДИС «Папилон» отдела организационно-методической работы и экспертно-криминалистических учетов экспертно-криминалистического центра МВД Иван Яровиков; начальника отдела дознания межмуниципального отдела МВД России «Медведевский» Екатерина Афанасьева; старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 УМВД России по г.Йошкар-Оле Ираида Краснова.Обладателем нагрудного знака «Отличник МВД по Республике Марий Эл» стал старший следователь по особо важным делам отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики, коррупционной направленности, бандитизма и деятельности организованных преступных сообществ следственного управления МВД Игорь Иванов.Ряду сотрудников полиции была объявлена благодарность министра внутренних дел по Республике Марий Эл, а деятельность кадетов Медведевской школы № 3 с углубленным изучением отдельных предметов отмечена Почетной грамотой МВД по Республике Марий Эл.По традиции на гарнизонном разводе жителям Йошкар-Олы было возвращено ранее похищенное у них имущество.Смотр-развод Йошкар-Олинского гарнизона полиции завершился торжественным маршем подразделений, заступающих на дежурство.