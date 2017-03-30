Бойцы «Ястреба» удивили юных инспекторов движения Йошкар-Олы. Сотрудники отдела специального назначения организовали для школьников выставку боевого оружия и провели показательное выступление.
28 апреля в йошкар-олинском физкультурно-оздоровительном комплексе «Спартак» состоялся конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо». В мероприятии, организованном столичным отделом ГИБДД и управлением образования Йошкар-Олы, приняли участие команды городских школ. Ребята соревновались в мастерстве управления велосипедом, в знании правил дорожного движения и оказании первой доврачебной помощи.
Помимо непосредственно соревновательной части и связанных с нею эмоций, восхищение юных инспекторов движения вызвало показательное выступление бойцов отдела специального назначения «Ястреб» республиканского Управления исполнения наказаний. Сотрудники продемонстрировали ребятам и их педагогам мастерство рукопашного боя и эффектные приемы самообороны, несколько раз вызвав у многочисленной публики восторженные возгласы и аплодисменты.
Кроме того, для участников конкурса была организована выставка оружия, экипировки и спецсредств, которые используют в своей работе бойцы «Ястреба». Если на оружие можно было только смотреть и задавать вопросы, то защитные шлемы и бронежилеты разрешалось примерить и даже сделать «селфи специального назначения».
– Руководство «Ястреба», несмотря на общую загруженность сотрудников, всегда находит время для участия в детских мероприятиях, – объяснил Олег Учайкин, заместитель начальника отдела. – Ребятам, безусловно, интересно увидеть настоящее оружие, побывать в боевой машине, просто пообщаться с сотрудниками спецназа – это видно по их глазам, по их эмоциям. Такие встречи – это важная составляющая патриотической работы, которой в нашем подразделении уделяется большое внимание.
Напоследок к месту событий подкатил еще один повод для детских восторгов – состоящий на вооружении отдела бронеавтомобиль «Выстрел». Школьникам разрешили посидеть в десантном отсеке, а самые везучие из них даже успели посидеть за рулем грозной машины.