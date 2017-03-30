Специалисты компании «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» завершили подготовку мемориальных комплексов «Вечный огонь» к праздничным мероприятиям, посвященным Дню Победы. Работы проводятся в рамках акции «Священный долг. Вечная память», организованной ООО «Газпром межрегионгаз».
В Республике Марий Эл два постоянно действующих мемориальных комплекса «Вечный огонь» — в городах Йошкар-Ола и Волжск. За несколько десятилетий своего существования они переставали действовать только на время реконструкции и замены оборудования. При проведении технических работ пламя переносится на временную горелку.
Работы по техническому обслуживанию проводятся аварийно-спасательной службой еженедельно. Но накануне празднования Дня Победы мемориальным комплексам было уделено особое внимание, проведено обслуживание подземного газопровода, проверка на загазованность, очистка от посторонних предметов. В г. Волжске проведен ремонт газогорелочного устройства.
«В дни праздничных мероприятий у каждого комплекса будут установлены посты из работников аварийно-спасательной службы для контроля и обеспечения бесперебойной и безаварийной работы» — рассказал генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола», ООО «Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола» Александр Еремин.
Кроме того, в 12 районных центрах республики 9 Мая специалисты ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» зажгут временный Вечный огонь от газобалонных установок и будут контролировать безопасность их работы во время праздничных мероприятий.