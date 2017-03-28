27 апреля в здании детской городской больницы на ул. Волкова г. Йошкар-Олы прошла совместная тренировка по отработке действий персонала медучреждения и сотрудников отдела Росгвардии по Республике Марий Эл при обнаружении подозрительного предмета в помещении больницы. Руководил мероприятием исполняющий обязанности начальника штаба отдела Росгвардии по Республике Марий Эл подполковник полиции Андрей Патрушев.

По легенде тренировки, в здании больницы был обнаружен подозрительный пакет, о котором сотрудники медучреждения сообщили в дежурную часть отдела Росгвардии.Участники занятий отработали вопросы эвакуации персонала и посетителей больницы. Прибывшие на место сотрудники ОВО выполнили задачу по блокированию территории объекта, а сотрудники инженерно-технической группы ОМОН обследовали и обезвредили условное взрывное устройство.После практической части тренировки сотрудники провели занятие с заведующими городских поликлиник и стационаров, в ходе которого довели порядок действий в случае обнаружения на территории учреждений подозрительных предметов, и показали на слайдах, как могут выглядеть различные самодельные взрывные устройства.

«Цели и задачи тренировки были отработаны с персоналом больницы не только в теории, но и на практике. Сотрудники инженерно-технической группы ОМОН справились с задачей по обезвреживанию самодельного взрывного устройства. Проверена готовность администрации и персонала городской детской больницы к действиям при обнаружении подозрительного предмета. Такие тренировки планируется в дальнейшем проводить и на объектах других ведомств», - отметил и.о. начальника штаба отдела Росгвардии по Республике Марий Эл подполковник полиции Андрей Патрушев.