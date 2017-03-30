Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Марий Эл в рамках реализации проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»проверили дорожные участки города Йошкар-Олы, отмеченные жителями как наиболее проблемные. Вместе с общественниками состояние дорожного полотна столицы оценили журналисты средств массовой информации, представители администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», управления ГИБДД МВД России по Республике Марий Эл.Йошкар-Ола на сегодняшний день является лидером в регионе по количеству дорог, нанесенных на интерактивную карту ОНФ. Горожане отметили 78 участков общей протяженностью 94 километра. Топ самых «убитых» дорог возглавила улица Складская, по которой ежедневно, объезжая ямы и колдобины, передвигается большой поток автотранспорта и пешеходов. По словам жителей, участки автодороги улицы не ремонтировались на протяжении десятилетий. В прошлом году управление городского хозяйства администрации Йошкар-Олы на запрос жителей ответило, что ремонт указанного участка будет учтен при формировании плана работ по ремонту улично-дорожной сети города на 2017 год.Немалое количество нареканий у жителей столицы и к участкам автодороги улицы Дружба. По словам координатора проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Республике Марий Эл Валерия Ершова, состояние дорожного покрытия на всех отмеченных маршрутах соответствует комментариям, оставленным автолюбителями на интерактивной карте. Водители объезжают ямы, заделанные кирпичами и прочими строительными материалами, выезжая на встречные полосы, что создает аварийные ситуации.Похожая ситуация сложилась и по улице Баумана, где автолюбителям приходится снижать скорость до минимума и маневрировать между ямами, глубина которых превышает допустимые нормы и часто становится причиной дорожно-транспортных происшествий.Не обошли вниманием общественники и проезд по Сернурскому тракту, соединяющий город с селом Семеновка. Здесь из-за труднообъезжаемых дефектов дороги вместо положенных двух полос образовались еще дополнительные две, проходящие по обочине. Активисты регионального отделения ОНФ во время рейда на дороге обнаружили не только множество луж, переехать которые автомобилистам непросто, но и колпаки, заглушки и прочие детали от колесных дисков.

«К сожалению, во время рейда сотрудниками администрации города не было представлено внятных данных о запланированных видах работ по ремонту улично-дорожной сети города. Мы же со своей стороны продолжаем общественный контроль и будем настаивать, чтобы самые «проблемные» участки, по мнению горожан, были включены в план текущего ремонта. Также у нас вызывают беспокойство дороги, находящиеся в муниципальных образованиях республики, поэтому в ближайшее время продолжим инспектировать участки, отмеченные на дорожной карте ОНФ, и в районах Марий Эл», - отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Республике Марий Эл Валерий Ершов.

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За три месяца работы дорожного проекта ОНФ к участию в нем подключились жители 15 муниципалитетов. На карте уже отмечено более 200 км плохих дорог и более 700 голосов отдано в поддержку проведения ремонта на тех или иных участках.