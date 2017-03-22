26/04/2017

Жители Марий Эл стали реже брать ипотеку и участвовать в долевом строительстве



В 1 квартале 2017 года в Управление Росреестра по Республике Марий Эл поступило свыше 35 тысяч заявлений на государственную регистрацию и кадастровый учет недвижимости. Специалистами ведомства зарегистрировано 26,5 тысяч прав на объекты недвижимости, на кадастровый учет поставлено 2,5 тыс. объектов. За отчетный период в республике на 17,5 % снизилось число регистраций ипотеки, на 28 % уменьшилось количество регистраций договоров долевого участия, в 3 раза сократилось число обращений за регистрацией прав на объекты «дачной амнистии».

В то же время жители региона стали чаще пользоваться электронными услугами Росреестра. Так, если в 1 квартале 2016 года услугой «Электронная регистрация прав» воспользовались всего 66 заявителей, то в этом году ведомство уже приняло свыше 270 электронных заявлений на регистрацию прав. Оформляя недвижимость дистанционно, граждане получают ряд преимуществ: экономия времени, исключение влияния человеческого фактора, а также сокращение затрат на госпошлину на 30 %.



Также в отчетном периоде заявители республики пользовались появившейся с нового года возможностью подачи документов на регистрацию по экстерриториальному принципу. За 3 месяца текущего года в Управление поступило свыше 50 таких заявлений. Напомним, что экстерриториальный принцип позволяет обращаться за регистрацией прав в офис приема-выдачи документов независимо от места расположения объекта недвижимости. В то же время жители региона стали чаще пользоваться электронными услугами Росреестра. Так, если в 1 квартале 2016 года услугой «Электронная регистрация прав» воспользовались всего 66 заявителей, то в этом году ведомство уже приняло свыше 270 электронных заявлений на регистрацию прав. Оформляя недвижимость дистанционно, граждане получают ряд преимуществ: экономия времени, исключение влияния человеческого фактора, а также сокращение затрат на госпошлину на 30 %.Также в отчетном периоде заявители республики пользовались появившейся с нового года возможностью подачи документов на регистрацию по экстерриториальному принципу. За 3 месяца текущего года в Управление поступило свыше 50 таких заявлений. Напомним, что экстерриториальный принцип позволяет обращаться за регистрацией прав в офис приема-выдачи документов независимо от места расположения объекта недвижимости.

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