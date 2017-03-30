22 апреля 2017 г. состоялось торжественное открытие нового автосалона официального дилера Lifan «Альянс-Авто» в г. Йошкар-Ола.

Автоцентр Lifan «Альянс-Авто», общая площадь которого составляет 960 кв.м., соответствует стандартам Lifan и всем современным требованиям, которые потребители предъявляют к автосалонам. В автосалоне созданы все условия для комфортного пребывания клиентов – просторная парковка, клиентская зона со свободным доступом к Wi-Fi, детская игровая зона и кафе.

Автоцентр Lifan «Альянс-Авто» соответствует стандартам Lifan и всем современным требованиям Автоцентр Lifan «Альянс-Авто» соответствует стандартам Lifan и всем современным требованиям

модельный ряд Lifan в шоу-руме и тест-драйв автомобилей; покупка по схеме трейд-ин и утилизации; полное сервисное обслуживание, покупка и установка допоборудования и аксессуаров; накопительная программа лояльности «Мой Альянс», позволяющая сэкономить до 20% на сервисном обслуживании вашего автомобиля;

и др.



Салон расположился в уже существующем здании по адресу: г. Йошкар-Ола, Кокшайский проезд, 55. Тел. (8362) 38-40-40Новый автосалон входит в состав крупного автохолдинга Группы компаний «Альянс-Авто», который уже является официальным дилером восьми известных марок в Марий Эл и Чувашии. ГК «Альянс-Авто» работает на автомобильном рынке уже более 13 лет и зарекомендовала себя как надежная организация, которую выбирают и ценят клиенты.Официальный дилер Lifan «Альянс-Авто» в Йошкар-Оле будет выполнять весь спектр услуг по продаже и обслуживанию автомобилей Lifan:

«Мы уверены в успехе бренда в Йошкар-Оле. – заявляет руководитель дилерского центра Lifan Камчаткина Светлана Рудольфовна, – Жителям Марий Эл идеально подходят автомобили Lifan – они стильные, вместительные, недорогие в обслуживании. Флагманы Lifan – это кроссоверы, которые делают нашу жизнь значительно комфортнее. Для нашей республики это особенно актуально. У всех у нас есть родственники в деревне, все мы любим ездить загород, на охоту, рыбалку или за грибами. Высокий дорожный просвет, грамотная настройка подвески, вместительный багажник – делают автомобили Лифан нашими лучшими помощниками».

За первые несколько месяцев работы в тестовом режиме новым автосалоном «Альянс-Авто» уже проданы десятки автомобилей. В целом за год салон планирует продать около 300 автомобилей Lifan в г. Йошкар-Ола.

По заявлению директора по маркетингу LIFAN Motors Rus Вадима Шатунова, вскоре модельный ряд китайской марки Lifan будет расширен. Уже осенью ожидается премьера нового автомобиля Lifan MyWay, оборудованный семью посадочными местами.

Для справки: Группа компаний LIFAN Industry (LIFAN) была основана в 1992 году. На сегодняшний день компания оперирует через сеть собственных дилерских центров, которая насчитывает почти 10 000 салонов по всему миру. Собственные дилерские центры Lifan Motors открыты в 42 странах, включая Грецию, Россию, Иран, Алжир, Колумбию, Филиппины. Более того, Lifan Motors запустила собственные производственные мощности в России, Иране, Эфиопии, Азербайджане, Уругвае, Ираке и Мьянме. Стабильному росту Lifan Motors на российском рынке способствует как продуманная ценовая политика автопроизводителя, так и активное расширение дилерской сети параллельно с развитием качественных сервис-центров Lifan в различных регионах страны. Lifan предъявляет самые серьезные требования к дилерам, в первую очередь, в отношении послепродажного обслуживания, что является фактором, повышающим доверие потребителей к марке.

Партнеры мероприятия:

• Сеть современных АЗС «Эксперт».

• Фитнес-центр «Спортклуб №1».

• «Имидж-Оптика».

• Кинотеатр «Супер – 8».

• Консалтинговое агентство «Навигация».

• Школа Моделей «Мода».

• Марийский национальный театр драмы им. М.Шкетана.

Всегда рады рассказать подробности о работе нашего автосалона! Обращайтесь по тел. (8362) 38-40-40

Открытие нового автосалона Lifan «Альянс-Авто» прошло в дружеской обстановке под девизом – «Радуйся жизни вместе с Lifan! Путешествуй вместе с Lifan!».Основная концепция мероприятия нашла свое отражение во всем - в дачном фуршете, элементах оформления шоу-рума, модном показе и фотозоне, имитирующей кемпинг на природе. Все гости погрузились в атмосферу тепла и прелестей загородного отдыха вместе с любимым автомобилем. Пока взрослые проходили тест-драйв на моделях Lifan, дети с аниматором были увлечены игрой в индейцев. Также гости смогли собственноручно изготовить ароматизатор для своего автомобиля из натуральных компонентов.Среди гостей официального открытия были Заместитель Генерального директора Пань Ган (PAN GANG) и директор по маркетингу ООО «Лифан Моторс Рус» Вадим Шатунов, а также представители администрации города Йошкар-Ола и Правительства республики Марий Эл, а также партнеры Группы компаний «Альянс-Авто».Он также отметил, что Lifan уже занимает львиную долю российского автомобильного рынка, именно это мотивирует быть еще лучше и предлагать самые выгодные условия для своих клиентов. А на нового дилера «Альянс-Авто» в Йошкар-Оле возложены большие надежды.Танцы, песни, увлекательные конкурсы, тест-драйвы и отличное настроение позволило гостям приятно и с пользой провести субботнее утро. Кроме этого все получили отличные подарки от Дилерского центра «Альянс-Авто» и партнеров мероприятия.