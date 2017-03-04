Опорные университеты станут основой для инновационных преобразований в экономике регионов, помогут им динамично развиваться, предлагая различные проекты. Такое мнение высказал эксперт регионального штаба ОНФ, ректор Марийского государственного университета (МарГУ) Михаил Швецов.Ранее экспертный совет при Министерстве образования и науки РФ определил победителей второго этапа конкурса по созданию в России опорных университетов. Это 22 вуза, которые получат поддержку как имеющие ключевое значение для промышленного и социально-экономического развития субъектов. В число опорных вузов попал и Марийский государственный университет, чья программа развития на 2017–2021 гг. была признана экспертами Минобрнауки РФ достойной высокого статуса.

«Марийский государственный университет делает ставку на целый ряд проектов, пять из которых являются стратегическими. По этим проектам МарГУ рассматривается как центр подготовки кадров для высокотехнологичного комплекса, как центр развития энергетического и агропромышленного комплексов Марий Эл, как центр развития системы образования и духовно-нравственного воспитания в поликультурном регионе, а также как платформа развития медицины и фармации. Кроме того, Марийский государственный университет готовится запустить собственный космический спутник для дистанционного зондирования Земли, и произойти это должно в течение года», – рассказал Швецов.

Также на этой неделе в Йошкар-Оле открылось новое восьмиэтажное общежитие Марийского государственного университета, построенное в рамках реализации федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 гг. «Восполнение дефицита мест в общежитиях для иногородних студентов», включенной в федеральную адресную инвестиционную программу. Первая очередь современного общежития рассчитана на 378 мест.Михаил Швецов пояснил, что на первом этаже нового здания общежития в центре Йошкар-Олы будут располагаться студенческий бизнес-инкубатор, центр по работе со школьниками, научные кружки для школьников и студентов. Таким образом, МарГУ стремится стать местом притяжения талантливой молодежи, чтобы сократить до минимума отток выпускников школ за пределы Марий Эл и обеспечить ее высокопрофессиональными кадрами, взращенными из лучших ребят.

«МарГУ, как и другие отобранные университеты, как никогда готов стать основой для инновационных преобразований в экономике своего региона. При этом Марий Эл может рассчитывать не только на экспертную помощь в развитии экономики, но и на то, что университет будет способствовать открытию на территории новых производств», – отметил Швецов.