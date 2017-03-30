В рамках плановых ознакомительных поездок руководитель региона посетил несколько строящихся учреждений здравоохранения, а также познакомился с работой объектов физической культуры и спорта в г.Йошкар-Оле.Первым делом Александр Евстифеев посетил бывшее здание Сервисного центра «Медтехника». В настоящее время оно передано для нужд Станции скорой медицинской помощи с целью организации в нем централизованной диспетчерской службы.Как пояснила исполняющая обязанности министра здравоохранения республики Марина Панькова, централизованная диспетчерская служба сегодня крайне необходима для региона, так как позволит повысить качество оказания медицинской помощи населению в рамках требуемых нормативов времени.

«Прежнее здание скорой медицинской помощи находится в непотребном положении, не соответствует никаким санитарным правилам, поэтому мы не можем сегодня развернуть единую диспетчерскую для всей республики с целью обеспечения доступности скорой медицинской помощи. У нас есть определенные нормативы, в рамках которых мы должны оказать помощь до 20 минут. Что нам дает единая диспетчерская служба и служба 112: мы в любой момент, видя на экране ближайшую свободную машину, тут же можем переадресовать ее по необходимому адресу. Еще это очень важно при ДТП, чтоб у «скорой» была возможность направить машину на экстренный вызов», - пояснила и.о. министра здравоохранения Марина Панькова.

Александр Евстифеев осмотрел помещения здания, пообщался с главврачом Станции скорой медицинской помощи Валерием Манукянцом. В ходе деловой беседы была обсуждена тема реконструкции капитального ремонта данного объекта с последующим его перепрофилированием.

«Наша задача - обеспечить достойные условия для бригад скорой помощи и населения, потому что услугами скорой помощи пользуется большая часть жителей республики. Задача очень серьезная, чтоб в ближайшее время этот объект стал работающим, и при выполнении этих работ город на длительное время будет обеспечен скорой медицинской помощью», - отметил Александр Евстифеев.