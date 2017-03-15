Сегодня, 24 апреля, на АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького" состоялось торжественная церемония закладки десятого из серии малого ракетного корабля проекта 21631 "Град".
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Малые ракетные корабли проекта 21631, строящиеся заводом с 2010 года для Военно-Морского Флота России, являются многоцелевыми кораблями класса «река-море», оснащенными самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Назначение кораблей этого проекта – охрана и защита экономической зоны государства.
В мероприятии приняли участие представители правительства Российской Федерации, руководство Министерства обороны РФ, министерства и ведомства РТ, руководство Зеленодольского муниципального района, АО "Холдинговая компания "Ак Барс", представители проектанта и контрагентских организаций, а также представители СМИ.
Программа включала выступления творческих коллективов, награждение заслуженных работников предприятия и установка закладной доски.
Сотни волжан ежедневно трудятся на Зеленодольском заводе, и все, что там происходит, всегда вызывает живой отклик.
Журналисты газеты "Волжская правда" побывали на церемонии и поделились своими впечатлениями.
Напомним, пять кораблей проекта 21631 – головной „Град Свияжск“ и серийные „Углич“ и „Великий Устюг“, „Зеленый Дол“ и „Серпухов“ – уже несут службу в составе Каспийской флотилии и Черноморского флота.