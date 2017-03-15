24/04/2017

На Зеленодольском заводе имени А.М.Горького состоялась церемония закладки малого ракетного корабля





Сегодня, 24 апреля, на АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького" состоялось торжественная церемония закладки десятого из серии малого ракетного корабля проекта 21631 "Град". Подробности читайте в ближайших выпусках газеты "Волжская правда".



Малые ракетные корабли проекта 21631, строящиеся заводом с 2010 года для Военно-Морского Флота России, являются многоцелевыми кораблями класса «река-море», оснащенными самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Назначение кораблей этого проекта – охрана и защита экономической зоны государства.



Малые ракетные корабли проекта 21631, строящиеся заводом с 2010 года для Военно-Морского Флота России, являются многоцелевыми кораблями класса «река-море», оснащенными самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Назначение кораблей этого проекта – охрана и защита экономической зоны государства.

В мероприятии приняли участие представители правительства Российской Федерации, руководство Министерства обороны РФ, министерства и ведомства РТ, руководство Зеленодольского муниципального района, АО "Холдинговая компания "Ак Барс", представители проектанта и контрагентских организаций, а также представители СМИ.



Программа включала выступления творческих коллективов, награждение заслуженных работников предприятия и установка закладной доски.

В мероприятии приняли участие представители правительства Российской Федерации, руководство Министерства обороны РФ, министерства и ведомства РТ, руководство Зеленодольского муниципального района, АО "Холдинговая компания "Ак Барс", представители проектанта и контрагентских организаций, а также представители СМИ.Программа включала выступления творческих коллективов, награждение заслуженных работников предприятия и установка закладной доски. Сотни волжан ежедневно трудятся на Зеленодольском заводе, и все, что там происходит, всегда вызывает живой отклик.

Журналисты газеты "Волжская правда" побывали на церемонии и поделились своими впечатлениями.



Журналисты газеты "Волжская правда" побывали на церемонии и поделились своими впечатлениями.

Напомним, пять кораблей проекта 21631 – головной „Град Свияжск“ и серийные „Углич“ и „Великий Устюг“, „Зеленый Дол“ и „Серпухов“ – уже несут службу в составе Каспийской флотилии и Черноморского флота.



Корабль проекта 21631 "Зеленый Дол" Корабль проекта 21631 "Зеленый Дол" Напомним, пять кораблей проекта 21631 – головной „Град Свияжск“ и серийные „Углич“ и „Великий Устюг“, „Зеленый Дол“ и „Серпухов“ – уже несут службу в составе Каспийской флотилии и Черноморского флота.

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