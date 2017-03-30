24/04/2017

Александр Евстифеев дал поручение начать конкурсные процедуры для проведения капитальной реконструкции спортобъекта в Волжске (Марий Эл)







Александр Евстифеев провел в администрации города оперативное совещание с руководителями администрации и собрания депутатов, на котором уделил особое внимание вопросам формирования доходной части городского бюджета и качеству работы управляющих кампаний, отметил недостаточное администрирование со стороны городских властей.



О текущем состоянии Дворца спорта ранее сообщалось:

Дворец спорта в Волжске (Марий Эл): взрослые игры?

ОНФ призывает власти обратить внимание на состояние спортивных объектов города Волжска



Александр Евстифеев оценил состояние Центральной городской больницы и спортзала городского стадиона, осмотрел новый корпус школы №5.

Минувшее воскресение руководитель региона посвятил знакомству со вторым по величине муниципальным образованием республики - городом Волжском и оценке его социально-экономического потенциала.Александр Евстифеев провел в администрации города оперативное совещание с руководителями администрации и собрания депутатов, на котором уделил особое внимание вопросам формирования доходной части городского бюджета и качеству работы управляющих кампаний, отметил недостаточное администрирование со стороны городских властей.Александр Евстифеев оценил состояние Центральной городской больницы и спортзала городского стадиона, осмотрел новый корпус школы №5. «Мы побывали в очень старом здании родильного дома, безусловно, давно уже требующего переезда, хотя показатели работы медицинского учреждения достойные. Спортивный зал совершенно не пригоден для проведения здесь занятий и спортивных соревнований», - это вывод руководителя региона.



Поручено в кротчайшие сроки подготовить всю необходимую проектно-сметную документацию и начать конкурсные процедуры для проведения капитальной реконструкции спортивного объекта.



В первую очередь будут проведены работы по ремонту кровли и фасада, замене окон и коммунальных сетей. В августе Александр Евстифеев вернется в Волжск, чтобы проверить исполнение поручения и определиться со следующим этапом реконструкции.



Подробности - в газете "Волжская правда" от 26 апреля. Поручено в кротчайшие сроки подготовить всю необходимую проектно-сметную документацию и начать конкурсные процедуры для проведения капитальной реконструкции спортивного объекта.В первую очередь будут проведены работы по ремонту кровли и фасада, замене окон и коммунальных сетей. В августе Александр Евстифеев вернется в Волжск, чтобы проверить исполнение поручения и определиться со следующим этапом реконструкции.

Нравится

+1 Не нравится

0 Нравится

+1 Не нравится

0 Обсудить на форуме

Ваша жалоба отправлена. Закрыть

НАПИСАТЬ

КОММЕНТАРИЙ

КОММЕНТАРИИ

Здесь пока нет комментариев. Разместите первым!

РЕКЛАМА

ЕЩЁ НА ТЕМУ: