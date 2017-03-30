НОВОСТИ | СПОРТ24/04/2017Александр Евстифеев дал поручение начать конкурсные процедуры для проведения капитальной реконструкции спортобъекта в Волжске (Марий Эл)
Минувшее воскресение руководитель региона посвятил знакомству со вторым по величине муниципальным образованием республики - городом Волжском и оценке его социально-экономического потенциала.
Александр Евстифеев провел в администрации города оперативное совещание с руководителями администрации и собрания депутатов, на котором уделил особое внимание вопросам формирования доходной части городского бюджета и качеству работы управляющих кампаний, отметил недостаточное администрирование со стороны городских властей.
Александр Евстифеев оценил состояние Центральной городской больницы и спортзала городского стадиона, осмотрел новый корпус школы №5.
«Мы побывали в очень старом здании родильного дома, безусловно, давно уже требующего переезда, хотя показатели работы медицинского учреждения достойные. Спортивный зал совершенно не пригоден для проведения здесь занятий и спортивных соревнований», - это вывод руководителя региона.
Поручено в кротчайшие сроки подготовить всю необходимую проектно-сметную документацию и начать конкурсные процедуры для проведения капитальной реконструкции спортивного объекта.
В первую очередь будут проведены работы по ремонту кровли и фасада, замене окон и коммунальных сетей. В августе Александр Евстифеев вернется в Волжск, чтобы проверить исполнение поручения и определиться со следующим этапом реконструкции.
Подробности - в газете "Волжская правда" от 26 апреля.
ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬАлександр Евстифеев встретился с членом ЦИК РФ Василием Лихачевым, прибывшим в Марий Эл с рабочим визитом22 апреля, несмотря на выходной день, Александр Евстифеев провел ряд рабочих встреч. Так, руководитель республики встретился с членом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Василием Лихачевым, прибывшим в Марий Эл с рабочим визитом. Стороны обсудили вопросы проведения предстоящих в сентябре избирательных кампаний по досрочным выборам Главы Республики Марий Эл и дополнительных выборов депутатов Государственного Собрания в г.Козьмодемьянске и в Волжском районе.24/04/2017