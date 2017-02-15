|
Время проведения
|
Наименование мероприятия
|
Место проведения
|
8.00
|
Возложение цветов к Мемориалу и братским могилам
|
Марковское кладбище
|
8.30
|
Возложение цветов «Труженикам тыла посвящается»
|
Парк Победы Мемориал труженикам тыла
|
9.30
|
Городское мероприятие «Звезда Победы»
|
Мемориал Воинской Славы
|
10.00
|
Возложение цветов к Монументу Воинской Славы, Вечному огню
|
Мемориал Воинской Славы
|
10.00-22.00
|
Городской праздник «День Победы»
|
Центральный парк культуры и отдыха
|
11.00
11.45
12.15
|
Прохождение торжественным маршем: войска местного гарнизона, кадеты.
«Бессмертный полк»
Возложение цветов к Монументу Воинской славы
|
Ленинский проспект
Ленинский проспект, ул. Комсомольская, ул.Пушкина, ул.Первомайская
Мемориал Воинской славы
Мемориал Воинской славы
|
12.00
|
Концертная программа «Живет победа в поколеньях!»
|
ИТЦ «Царевококшайский Кремль»
|
12.30
|
Патриотический фестиваль-конкурс факультетов ВУЗов РМЭ. «Мы за мир, за дружбу»
|
Площадь им. В.И. Ленина
|
13.00
|
Выставка научно-технических достижений молодежи
|
Площадь им. В.И. Ленина
|
13.00
|
Праздничный концерт «Салют Победы»
|
ДК им. ХХХ-летия Победы
|
13.00
|
Праздничный концерт «Победный май»
|
Площадка торгового центра «Планета»
|
13.00
|
Праздничный концерт «Победа, Победа»
|
Площадка торгового центра «Елка»
|
14.00
|
Патриотический творческий марафон молодежи и студентов.
|
Площадь им. Никонова
|
14.00
|
Праздничный концерт «Этот День Победы»
|
Площадка торгового центра «Форум»
|
15.00
|
Вечер отдыха под духовой оркестр «В вихре победного вальса»
|
Центральный парк культуры и отдыха
|
16.00
|
Концерт «Победная Весна»
|
Площадка перед ДКРА
|
16.00
|
Плац-концерт «Победным маршем»
|
Патриаршая площадь
|
17.00
|
Концертная программа «Сенгымаш муро!»
|
ИТЦ «Царевококшайский Кремль»
|
17.00
|
Вечер-встреча ветеранов «У солдатского костра»
|
Центральный парк культуры и отдыха
|
17.00
|
Детская развлекательная программа «Пусть всегда будет солнце»
|
Площадка у МАУК «ДК им. В.И.Ленина»
|
17.30
|
Литературно-музыкальная программа народных талантов «После боя сердце просит музыки вдвойне»
|
Площадка у МАУК «ДК им. В.И.Ленина»
|
18.30
|
Концерт эстрадного оркестра «Орбита»
|
Площадка у МАУК «ДК им. В.И. Ленина»
|
В течение дня
|
День открытых дверей «9 мая День Победы»
|
Отдел Воинской Славы (ул. Первомайская д.128) Музей истории города Йошкар-Олы
|
20.00
|
Праздничный концерт «Салют Победы»
|
Центральный парк культуры и отдыха
|
21.00
|
Свеча памяти
|
Мемориал Воинской славы
|
22.00
|
Праздничный салют
|
Центральный парк культуры и отдыха