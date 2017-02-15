24/04/2017

Столица Марий Эл готовится к празднованию Дня Великой Победы

Администрация ГО "Город Йошкар-Ола" опубликовала План основных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.





Время проведения Наименование мероприятия Место проведения 8.00 Возложение цветов к Мемориалу и братским могилам Марковское кладбище 8.30 Возложение цветов «Труженикам тыла посвящается» Парк Победы Мемориал труженикам тыла 9.30 Городское мероприятие «Звезда Победы» Мемориал Воинской Славы 10.00 Возложение цветов к Монументу Воинской Славы, Вечному огню Мемориал Воинской Славы 10.00-22.00 Городской праздник «День Победы» Центральный парк культуры и отдыха 11.00

11.45

12.15 Прохождение торжественным маршем: войска местного гарнизона, кадеты.

«Бессмертный полк»

Возложение цветов к Монументу Воинской славы Ленинский проспект

Ленинский проспект, ул. Комсомольская, ул.Пушкина, ул.Первомайская

Мемориал Воинской славы

Мемориал Воинской славы 12.00 Концертная программа «Живет победа в поколеньях!» ИТЦ «Царевококшайский Кремль» 12.30 Патриотический фестиваль-конкурс факультетов ВУЗов РМЭ. «Мы за мир, за дружбу» Площадь им. В.И. Ленина 13.00 Выставка научно-технических достижений молодежи Площадь им. В.И. Ленина 13.00 Праздничный концерт «Салют Победы» ДК им. ХХХ-летия Победы 13.00 Праздничный концерт «Победный май» Площадка торгового центра «Планета» 13.00 Праздничный концерт «Победа, Победа» Площадка торгового центра «Елка» 14.00 Патриотический творческий марафон молодежи и студентов. Площадь им. Никонова 14.00 Праздничный концерт «Этот День Победы» Площадка торгового центра «Форум» 15.00 Вечер отдыха под духовой оркестр «В вихре победного вальса» Центральный парк культуры и отдыха 16.00 Концерт «Победная Весна» Площадка перед ДКРА 16.00 Плац-концерт «Победным маршем» Патриаршая площадь 17.00 Концертная программа «Сенгымаш муро!» ИТЦ «Царевококшайский Кремль» 17.00 Вечер-встреча ветеранов «У солдатского костра» Центральный парк культуры и отдыха 17.00 Детская развлекательная программа «Пусть всегда будет солнце» Площадка у МАУК «ДК им. В.И.Ленина» 17.30 Литературно-музыкальная программа народных талантов «После боя сердце просит музыки вдвойне» Площадка у МАУК «ДК им. В.И.Ленина» 18.30 Концерт эстрадного оркестра «Орбита» Площадка у МАУК «ДК им. В.И. Ленина» В течение дня День открытых дверей «9 мая День Победы» Отдел Воинской Славы (ул. Первомайская д.128) Музей истории города Йошкар-Олы 20.00 Праздничный концерт «Салют Победы» Центральный парк культуры и отдыха 21.00 Свеча памяти Мемориал Воинской славы 22.00 Праздничный салют Центральный парк культуры и отдыха опубликовала План основных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

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