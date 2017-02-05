Об этом свидетельствуют результаты анкетирования, проведенного сотрудниками Отделения-Национального банка по Республике Марий Эл Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации среди учащихся в Республиканской школе вожатых.
Специалисты Отделения-НБ по приглашению министерства образования и науки Республики Марий Эл на протяжении двух недель проводили для будущих вожатых обучающие семинары. Им рассказывали, как правильно пользоваться современными финансовыми инструментами, чем отличаются банки от микрофинансовых организаций и какие существуют методы борьбы с незаконными мошенническими схемами. Занятия проходили в интерактивной форме с элементами игры.
«Для нас стало открытием, что Банк России занимается финансовым просвещением молодежи в такой доступной и увлекательной форме. – отметила куратор Республиканской школы вожатых Наталья Галямова. – Эти занятия помогут нашим вожатым в их работе, и уже этим летом они смогут рассказать детям много интересного и полезного».