22/04/2017

В Марий Эл вожатые готовы преподавать основы финансовой грамотности в летних лагерях





Специалисты Отделения-НБ по приглашению министерства образования и науки Республики Марий Эл на протяжении двух недель проводили для будущих вожатых обучающие семинары. Им рассказывали, как правильно пользоваться современными финансовыми инструментами, чем отличаются банки от микрофинансовых организаций и какие существуют методы борьбы с незаконными мошенническими схемами. Занятия проходили в интерактивной форме с элементами игры.

Об этом свидетельствуют результаты анкетирования, проведенного сотрудниками Отделения-Национального банка по Республике Марий Эл Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации среди учащихся в Республиканской школе вожатых.Специалисты Отделения-НБ по приглашению министерства образования и науки Республики Марий Эл на протяжении двух недель проводили для будущих вожатых обучающие семинары. Им рассказывали, как правильно пользоваться современными финансовыми инструментами, чем отличаются банки от микрофинансовых организаций и какие существуют методы борьбы с незаконными мошенническими схемами. Занятия проходили в интерактивной форме с элементами игры. «Для нас стало открытием, что Банк России занимается финансовым просвещением молодежи в такой доступной и увлекательной форме. – отметила куратор Республиканской школы вожатых Наталья Галямова. – Эти занятия помогут нашим вожатым в их работе, и уже этим летом они смогут рассказать детям много интересного и полезного».

Эльвира Мударисовна Нуреева, ведущий эксперт по взаимодействию с общественностью и СМИ Отделения-НБ Республика Марий Эл Нравится

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