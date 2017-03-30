22/04/2017

Названы самые популярные имена рожденных в городе Волжске (Марий Эл) в 2016 и 2017 году

Ранее сообщалось о том, что уже как почти полгода Волжский городской отдел записи актов гражданского состояния сменил свое «место жительства» и переехал в здание бывшего банка на Ленина, 50. Безусловно, как говорится в статье условия стали намного лучше. Площади увеличились почти в пять раз.



А стали ли волжане больше создавать семейных союзов? Что изменилось в облике и организации учреждения? На эти и другие вопросы журналиста «ВП» ответил руководитель ЗАГСа И.П.МИХАЙЛОВА.



Один из вопросов касался популярных имен новорожденных.

о том, что уже как почти полгода Волжский городской отдел записи актов гражданского состояния сменил свое «место жительства» и переехал в здание бывшего банка на Ленина, 50. Безусловно, как говорится в статье условия стали намного лучше. Площади увеличились почти в пять раз.А стали ли волжане больше создавать семейных союзов? Что изменилось в облике и организации учреждения? На эти и другие вопросы журналиста «ВП» ответил руководитель ЗАГСа И.П.МИХАЙЛОВА. – Отдельные периоды общественно-экономических формаций отличались популярностью тех или иных имен. Например, среди моих знакомых советских времен встречались Марлены (Маркс и Ленин), Октябрины (Октябрьская революция). А какие самые «ходовые» имена сейчас? – Среди популярных: Илья, Артем, Егор, Дмитрий, Максим, Дарья, Виктория, Валерия, Варвара, Анна, Мария. Редкие – Серафим, Тигран, Тамерлан, Юлиана, Эмма, Устинья, Ясмина.

Подробнее читайте в статье "Волжане, кто мы и сколько нас?" в газете "Волжская правда" от 12 апреля.

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