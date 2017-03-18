Lineage 2, Blade and Soul и Point Blank

«Ростелеком» расширяет возможности уникального тарифного плана «Игровой» на услугу «Домашний интернет», который разработан специально для российских поклонников компьютерных игр.С 20 апреля 2017 года пользователям тарифа стала доступна для подключения новая опция от сервиса 4game («Фогейм»): она дает преимущества в популярных играх«Ростелеком» – интернет-провайдер №1 в России по количеству абонентов широкополосного доступа в интернет, обслуживает более 12,3 млн домохозяйств и предприятий. Предлагая широкую линейку тарифов на «Домашний интернет», соответствующую различным стилям потребления услуги, «Ростелеком» также развивает нишевые предложения для клиентов с четкими предпочтениями.

Одно из таких целевых предложений – тарифный план «Игровой» , который стал доступен для подключения в начале 2016 года, и с тех пор пользуется высокой популярностью среди онлайн-игроков.

4game (Фогейм) от компании Innova – одна из крупнейших игровых платформ в России и СНГ, имеет 25 млн зарегистрированных пользователей. Платформа представляет суперпопулярные во всем мире: многопользовательскую ролевую онлайн-игру Lineage 2, многопользовательскую экшн-игру Blade and Soul и шутер Point Blank. Все игры русифицированы и адаптированы для нашей страны, имеют круглосуточную техническую поддержку на русском языке.При подключении опции «Фогейм» пользователи тарифа «Игровой» получают welcome-бонус, а также игровые преимущества, которые позволяют быстрее добиваться высоких результатов в онлайн-играх платформы. Ежемесячная стоимость тарифного плана «Игровой» не изменится и составляет от 850 рублей (в зависимости от региона предоставления услуг).

«Тарифный план «Игровой» сделан специально для российских игроков, он объединяет то, что им нужно – высокую скорость доступа в интернет (до 250 Мбит/с) и эксклюзивные опции, которые позволяют быстрее добиваться побед. Мы изначально говорили о стремлении расширить возможности тарифа и привлечь новую аудиторию. Благодаря опции «Фогейм» мы выходим на более молодых пользователей. «Ростелеком» и дальше будет развивать тариф «Игровой», чтобы он отвечал потребностям игроков любых возрастов и предпочтений. С эксклюзивными опциями наши абоненты смогут быстрее добиваться побед в любимых играх», – отметила вице-президент по работе с массовым сегментом ПАО «Ростелеком» Диана Самошкина.

«Партнерство с компанией «Ростелеком» – большой шаг в развитии платформы «Фогейм». С тарифом «Игровой» мы открываем для наших пользователей новую возможность: теперь они могут играть в игры «Фогейма» не только бесплатно, но еще и получая весомые бонусы. Всё, что для этого нужно – использовать интернет-тариф от «Ростелекома». Мы уделяем особое внимание построению долгосрочных отношений с пользователями, поэтому и в дальнейшем планируем создавать выгодные условия для российских игроков совместно с «Ростелекомом», – прокомментировал Иван Мороз, директор по игровым проектам компании Innova.

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Узнать подробности о тарифном плане «Игровой», доступных игровых опциях и способах их подключения можно в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома», на сайте 4game.rt.ru и по бесплатному телефону