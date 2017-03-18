Сегодня утром на улице Сеченова прохожую придавило рухнувшим деревом. Пострадавшая доставлена в 7-ю горбольницу с переломом правого предплечья и ушибом спины. По предварительной версии, обледеневшее дерево упало из-за сильного порыва ветра.
- Мои родители около 8 часов утра ехали на машине на работу. Когда проезжали по Сеченова, прямо перед ними рухнуло мертвое обледеневшее дерево. Родители успели притормозить. Но ствол рухнул на шедшую по дороге женщину, - рассказал Ильшат Гафуров. - Женщина лежала и стонала. Моя мама и другие очевидцы ЧП вызвали скорую. До приезда медиков трогать ее никто не рискнул, вдруг она повредила позвоночник. Родители сняли на телефон видео с места происшествия.
Как сообщил главврач городской станции скорой медицинской помощи Сергей Басанов, пострадавшая на Сеченова — первая жертва сегодняшней непогоды в городе.
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