На проходившей в Сочи IV Всероссийской конференции для партнеров Сбербанка побывала руководитель волжского агентства недвижимости «Азбука жилья» Олеся Яворская.На это престижное мероприятие ее пригласили как представителя одного из лучших агентств в республике, активно сотрудничающих с известным банком. На таком масштабном форуме (более 1200 участников!), который проходил в одном из самых больших конференц-зале столицы Олимпиады, довелось побывать впервые. Одни только имена докладчиков говорили сами за себя: президент ПАО Сбербанка Герман Греф, заместитель руководителя Росреестра Андрей Приданкин, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин, руководитель департамента по работе с крупными клиентами Google Максим Браверманн.

— Программа была насыщенной, — делится впечатлениями Олеся. — Каждое выступление представляло собой наглядную презентацию, рассказывающую о самых разных инновациях на рынке недвижимости. Речь шла об успешных маркетинговых стратегиях, технологиях роста продаж, новинках отрасли. Полезная информация касалась как застройщиков, так и непосредственно риэлторов.

Ипотека станет доступней

Технологии в помощь

Говоря о дальнейших перспективах Г.Греф, заявил о снижении базовой ставки по ипотеке. Даже озвученная цифра в 1,1 % существенным образом может повлиять не только на развитие рынка недвижимости, но и на экономику страны в целом. Новость была воспринята аплодисментами, так как подобный шаг дает компаниям возможность больше строить и продавать, а людям быстрее решить квартирный вопрос.Прошедший год показал, что объем ипотечного кредитования значительно вырос, по сравнению с 2015-м, и практически достиг показателей рекордного 2014-го. Появилось больше комфортного и доступного жилья, на которое всегда был спрос. Однако говорить, что рынок вернулся к докризисному состоянию, пока рано. Цены еще находятся в зависимости от макроэкономических показателей и ползут вниз. Предложение все же превышает спрос, и этот дисбаланс очень заметен. Осуществлять продажи, особенно на вторичном рынке, без существенных скидок крайне проблематично.Особое внимание уделялось введению цифровых технологий. К примеру, оналайн-площадка «ДомКлик». С помощью нового бесплатного портала партнеры Сбербанка и физические лица могут выкладывать объекты, сделать расчет по ипотеке и выбрать себе агентство для дальнейшей работы. Впоследствии этот перечень будет расширен.«Бесконтактным технологиям» посвятил свое выступление и представитель Росреестра. В соответствии с вступившим в силу с 1 января новым Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости» ведомство запустило на своем сайте сервисы для подачи документов в электронном виде, а также получения сведений из ЕГР в режиме онлайн. С целью улучшения качества обслуживания собственников в начале года стартовали «Личный кабинет правообладателя» и «Личный кабинет кадастрового инженера». Первый позволяют владельцам просматривать информацию о принадлежащих ему объектах, в том числе своевременно реагировать на несанкционированные действия в отношении них. С помощью второго можно будет проводить автоматизированную проверку межевых и технических планов, актов обследования, карт территорий.Образцом инновационного подхода и эффективного сотрудничества стал совместный проект Сбербанка и Росреестра по электронной регистрации приобретаемой по ипотеке недвижимости. Новшество позволяет гражданам и бизнес-сообществу прямо в офисе банка подавать документы на приобретение права собственности в онлайн-виде. При этом срок получения услуги сокращается вдвое, а для физических лиц примерно на треть.Любопытную новинку — своего рода платформу виртуальной реальности презентовали представители Google. С помощью специальных очков в особой картонной коробке (Daydream) потенциальные клиенты могут, не выходя из дома, выбирать объекты недвижимости по их внутренним и внешним характеристикам. Благодаря «Гугл Глазу» можно осмотреть обстановку в квартире или доме, заглянуть в прямом смысле «во все углы». Конечно, прежде чем отправить покупателя на такой виртуальный поиск жилья, риэлторы должны проделать предварительную работу: снять на камеру каждый выставляемый на продажу объект недвижимости, выложить картинку на специальном сервисе своего агентства. Безусловно, подобная площадка в дальнейшем значительно облегчит работу агентств, сделает более эффективным взаимодействие сторон.

— Поток информации был довольно большим, но главное, полезным, — продолжает Олеся Яворская. — Конечно, не все заявленное реализуется в самое ближайшее время, особенно в масштабе нашего региона. Но то, что электронные технологии постепенно берут на себя многие задачи, тем самым упрощая жизнь каждого из нас, — это факт. Несмотря на экономические катаклизмы, мы работаем и стараемся идти в ногу со временем, расширяем сферу деятельности. Быть в курсе — сегодня важно как никогда. Не стоит на месте не только технический прогресс, активно меняется законодательство. Появилось много нюансов, некоторые процедуры даже усложнились. ЧТО КАСАЕТСЯ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ, ТО ОН СДВИНУЛСЯ, НАКОНЕЦ, С МЕРТВОЙ ТОЧКИ. ЛЮДИ АДАПТИРОВАЛИСЬ К НОВЫМ УСЛОВИЯМ, ПЕРЕСТАЛИ БОЯТЬСЯ БРАТЬ КРЕДИТЫ, СТАЛИ БОЛЬШЕ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА ПЕРВИЧНОЕ ЖИЛЬЕ. И мы рады, что можем предложить им качественные, усовершенствованные технологии продаж. Тот, кто хочет и умеет работать, всегда будет в тренде.