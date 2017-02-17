19/04/2017

За истекший период 2017 года в Марий Эл зафиксировано два случая бешенства





Заражение происходит через укусы, оцарапывание, ослюнение больным животным, а также при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной.



Пострадавшие от укусов животными должны знать, что возбудитель бешенства может находиться в слюне больного животного за 10 дней до появления первых признаков заболевания. Из домашних животных источником заражения людей чаще всего становятся собаки и кошки, из диких - лисицы, волки, енотовидные собаки и различные грызуны.



Следует обратить внимание, что от укусов животными могут пострадать и дети, так как наиболее охотно идут на контакт с незнакомыми животными. Детям необходимо разъяснять необходимость избегать ненужных контактов с животными.



Особые меры предосторожности необходимо принимать при контакте с дикими животными, в том числе грызунами, во время летнего отдыха на природе. Неправильное поведение зачастую приводит к различным осложнениям, тяжёлым укусам, увечьям, угрожающим здоровью и жизни людей.



При любом заболевании животного и особенно при появлении симптомов бешенства (обильное слюнотечение, затруднение глотания, судороги), немедленно обращайтесь в ближайшую ветеринарную станцию, ни в коем случае не занимайтесь самолечением.

БЕШЕНСТВО - острое, вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и животных, всегда заканчивается смертью. Бешенством болеют все млекопитающие.Заражение происходит через укусы, оцарапывание, ослюнение больным животным, а также при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной.Пострадавшие от укусов животными должны знать, что возбудитель бешенства может находиться в слюне больного животного за 10 дней до появления первых признаков заболевания. Из домашних животных источником заражения людей чаще всего становятся собаки и кошки, из диких - лисицы, волки, енотовидные собаки и различные грызуны.Следует обратить внимание, что от укусов животными могут пострадать и дети, так как наиболее охотно идут на контакт с незнакомыми животными. Детям необходимо разъяснять необходимость избегать ненужных контактов с животными.Особые меры предосторожности необходимо принимать при контакте с дикими животными, в том числе грызунами, во время летнего отдыха на природе. Неправильное поведение зачастую приводит к различным осложнениям, тяжёлым укусам, увечьям, угрожающим здоровью и жизни людей.При любом заболевании животного и особенно при появлении симптомов бешенства (обильное слюнотечение, затруднение глотания, судороги), немедленно обращайтесь в ближайшую ветеринарную станцию, ни в коем случае не занимайтесь самолечением. За истекший период 2017 года на территории Республики Марий Эл зафиксировано 2 лабораторно подтвержденных случая бешенства среди животных на территории Оршанского и Советского районов.

В текущем году по поводу укусов, ослюнения, оцарапывания животными в медицинские учреждения обратилось 385 жителей Республики Марий Эл. По поводу укусов, ослюнения, оцарапывания дикими животными обращений не зарегистрировано. Также, не регистрировались случаи заболевания гидрофобией (бешенством) среди населения.



Уважаемые жители Республики Марий Эл, в случае получения укусов, ослюнений и при контакте с неизвестным животным незамедлительно обращайтесь в ближайшее лечебное учреждение для получения антирабической прививки! Для жителей г. Йошкар-Олы это ГБУ РМЭ «Поликлиника № 5 г. Йошкар-Олы» (круглосуточно) известная горожанам как «травмпункт» по адресу: ул. Вашская д. 7. Жителям районов следует обращаться в хирургические кабинеты районных больниц.



Помните, что только своевременно проведенные антирабические прививки могут предупредить заболевание бешенством!



Что касается домашних животных, то не забывайте о необходимости проведения вакцинации своих домашних животных против бешенства! Данная мера позволит предупредить заболевание самих животных и дальнейшее заражение ими (при укусах или ослюнении) людей.



Иммунизация домашних животных проводится бесплатно в государственных ветеринарных станциях по борьбе с болезнями животных в г. Йошкар-Оле и районах республики. В текущем году по поводу укусов, ослюнения, оцарапывания животными в медицинские учреждения обратилось 385 жителей Республики Марий Эл. По поводу укусов, ослюнения, оцарапывания дикими животными обращений не зарегистрировано. Также, не регистрировались случаи заболевания гидрофобией (бешенством) среди населения.Уважаемые жители Республики Марий Эл, в случае получения укусов, ослюнений и при контакте с неизвестным животным незамедлительно обращайтесь в ближайшее лечебное учреждение для получения антирабической прививки! Для жителей г. Йошкар-Олы это ГБУ РМЭ «Поликлиника № 5 г. Йошкар-Олы» (круглосуточно) известная горожанам как «травмпункт» по адресу: ул. Вашская д. 7. Жителям районов следует обращаться в хирургические кабинеты районных больниц.Помните, что только своевременно проведенные антирабические прививки могут предупредить заболевание бешенством!Что касается домашних животных, то не забывайте о необходимости проведения вакцинации своих домашних животных против бешенства! Данная мера позволит предупредить заболевание самих животных и дальнейшее заражение ими (при укусах или ослюнении) людей.Иммунизация домашних животных проводится бесплатно в государственных ветеринарных станциях по борьбе с болезнями животных в г. Йошкар-Оле и районах республики.

Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл Нравится

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