Сегодня, 19 апреля, на пленарном заседании Государственной Думы выступил Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, который представил отчет Правительства о результатах его деятельности за 2016 г.После выступления Дмитрий Медведев отвечал на вопросы парламентариев.Председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель Руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов задал вопрос, касающийся возможности введения прогрессивной шкалы налогообложения.

«Как Вы относитесь к предложению фракции ЛДПР ввести в России прогрессивную шкалу налогообложения, но при этом граждан, получающих, например, до 20 тыс.руб. в месяц, вообще освободить от подоходного налога? – спросил он. – Почему мы так ставим вопрос? Давайте посмотрим, что происходит в стране: с каждым годом все больше людей, находящихся за чертой бедности, законом установлен МРОТ ниже величины прожиточного минимума – это нонсенс. Практически все местные бюджеты дефицитные, при этом видно, что финансовые ресурсы сосредоточены в основном у ограниченной группы лиц. Необходима некая децентрализация. Кроме того, такой налоговый маневр мог бы стать действенным инструментом для борьбы с бедностью и для того, чтобы государство смогло в полном объеме выполнять свои социальные обязательства – в том числе, решился бы вопрос с индексацией пенсий работающим пенсионерам».

Отвечая на вопрос, Председатель Правительства указал, что такой подход разделяют и многие представители других фракций.

«Я, как и мои коллеги по Правительству, никогда не говорили, что мы навсегда отказались от изменения законодательной модели в области налогообложения доходов физических лиц, но давайте от общетеоретических установок перейдем к практическим делам. Так называемая плоская шкала налогообложения была введена 1 января 2001 г. Появилась единая ставка – 13%. В результате мы смогли существенным образом поправить ситуацию с уплатой этого налога. По сути, истребили «конвертную» схему. Значительная часть экономики была выведена из серой зоны», – указал Дмитрий Медведев.

Поэтому, по его словам, «если принимать подобное решение (не сейчас – сейчас, по сути, введен мораторий на изменение налоговой системы), а когда-то в будущем, нам в любом случае нужно взвесить все плюсы и минусы такого рода изменений. Есть, наверное, плюсы, – их нужно просчитать. Но есть и очевидные минусы, о которых все время говорят и которые невозможно отрицать.Возникнет колоссальная дифференциация по доходам. По понятным причинам значительная часть людей, у которых более высокая налоговая база, живут в крупных городах, в регионах, где больше населения. Как быть с другими регионами? Второе и, наверное, более важное, – по всей вероятности, может произойти возврат так называемых серых схем, когда, в силу ряда причин, деньги будут выплачиваться снова «в конвертах». Этого мы допустить не можем, потому что в настоящий момент более трех трлн.руб. собираются от сборов подоходного налога. Это огромная цифра.Поэтому такого рода решения должны быть максимально тщательно просчитаны. И мы точно не должны потерять того, что мы достигли за последние годы. А в этом смысле наша страна была и остается примером для очень многих других юрисдикций других стран. Но, еще раз подчеркиваю, любой вопрос может обсуждаться, речь идет только об уместности и времени постановки подобных вопросов и реализации подобных предложений».