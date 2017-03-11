В группе "ВК" "Типичное Звенигово" один из подписчиков опубликовал фотографии огромной ямы, образовавшейся в городе Звенигово, предположительно с нечистотами, задав вопрос (орфография сохранена):
"Как долго будет это продолжаться? До массовой эпидемии? Почему ничего не делается? Экологические права жителей нарушаются, где санэпидемнадзор, где прокуратура. В другом городе живут?"
Судя по иллюстрациям - провалился грунт. Рядом - тратуар и аншлаг "Прибрежная защитная полоса", "Водоохранная зона".
Возмущенные жители оставляют комментарии (орфография сохранена):
Ольга Савина:
- Ждут когда кто нибудь из детей туда провалиться.или часть асфальта от тротура с людьми...
Сергей Петряков:
- Посмотрите что по Пушкина творится! Провалы, огромные котлованы полные нечистот, вонь. И, заметьте, мимо всего этого ходят дети в третью школу! Упаси Господи кто туда нырнет...
Варвара Кудряшова:
- Куда жаловаться лучше подскажите,а то за детей страшно.