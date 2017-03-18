18/04/2017

В Марий Эл состоялась пресс-конференция по вопросам проведения государственной итоговой аттестации и всероссийских проверочных работ





Журналисты ведущих региональных средств массовой информации получили возможность задать интересующие их вопросы Татьяне Гусаковой, первому заместителю министра образования и науки Республики Марий Эл.



В рамках пресс-конференции обсуждались вопросы организации и проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в основной период 2017 г. (ЕГЭ - 11 классы и ОГЭ - 9 классы), а также проведения основных мероприятий мониторинга качества образования - Всероссийских проверочных работ (ВПР), национального исследования качества образования в 2016 - 2017 учебном году.

Пресс-конференция по вопросам проведения государственной итоговой аттестации и всероссийских проверочных работ в 2017 г. состоялась 17 апреля в Республике Марий Эл.Журналисты ведущих региональных средств массовой информации получили возможность задать интересующие их вопросы Татьяне Гусаковой, первому заместителю министра образования и науки Республики Марий Эл.В рамках пресс-конференции обсуждались вопросы организации и проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в основной период 2017 г. (ЕГЭ - 11 классы и ОГЭ - 9 классы), а также проведения основных мероприятий мониторинга качества образования - Всероссийских проверочных работ (ВПР), национального исследования качества образования в 2016 - 2017 учебном году. «Важной и интересной для родителей может оказаться информация о результатах выполнения ВПР в целом по школе, в которой учится их ребенок. Такая информация весьма актуальна, поскольку ВПР проводятся по единым заданиям и оцениваются по единым для всей страны критериям, что позволяет увидеть результаты школы на фоне общей картины по стране. Поэтому важно, чтобы полученные результаты были объективными, соответствовали реальному положению дел», - отметила в ходе пресс-конференции Татьяна Гусакова, первый заместитель министра образования и науки Республики Марий Эл.

18 апреля обучающиеся 4 классов общеобразовательных организаций Республики Марий Эл написали диктант - первую часть ВПР по русскому языку. Обучающиеся 5 классов - выполнили проверочную работу по русскому языку.​ 18 апреля обучающиеся 4 классов общеобразовательных организаций Республики Марий Эл написали диктант - первую часть ВПР по русскому языку. Обучающиеся 5 классов - выполнили проверочную работу по русскому языку.​

Министерство образования Республики Марий Эл Нравится

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