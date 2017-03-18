В рамках реализации плана проведения государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов на территории Республики Марий Эл в рамках исполнения государственного задания на 2017 год государственным инспектором отдела ветеринарного надзора в одном из магазинов крупной торговой сети был произведен отбор проб реализуемой продукции.
Пробы направлены для лабораторных исследований на показатели безопасности в ФГБУ «Нижегородский референтный центр Россельхознадзора». В ходе проведения лабораторных исследований в пробе субпродукты птицы-печень и сердце цыпленка бройлера охлажденные было выявлено повышенное содержание КМАФАнМ и обнаружены сальмонеллы. Продукция изготовлена на мясоперерабатывающем предприятии Республики Татарстан.
КМАФАнМ ─ это показатель общей обсемененности продуктов. Высокий процент показателей КМАФАнМ говорит о плохой термической обработке продуктов, неправильном хранении и транспортировке, отсутствии дезинфекции оборудования. Высокое содержание КМАФАнМ в продуктах питания может вызвать пищевое отравление с признаками диареи, гастроэнтерита.
В наибольшей степени восприимчивы к данному заболеванию дети раннего возраста, пожилые и ослабленные люди.
Сальмонеллез - бактериальная инфекция, которая поражает человека и животных, передается фекально-оральным путем (возбудитель выделяется с фекалиями и попадает в организм через рот), обычно поражает желудок и тонкий кишечник. Чаще всего палочки сальмонеллы попадают в организм с мясом и молокопродуктами. Сальмонеллы выделяют энтеротоксины – вещества, которые вызывают нарушение процессов обмена воды и электролитов в кишечнике и, как следствие, развитие диареи, интоксикацию организма.
В связи с выявлением опасной в ветеринарно-санитарном отношении продукции, в территориальное управление Россельхознадзора региона-производителя направлено информационное письмо с просьбой принять соответствующие меры.