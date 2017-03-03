Сотрудники Росгвардии будут выявлять нарушения в сфере оборота оружия и осуществления охоты.21 апреля открывается весенний сезон охоты. Он продлится десять дней до 30 апреля включительно. В течение этого времени специалисты республиканского министерства лесного и охотничьего хозяйства и сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы отдела Росгвардии по Республике Марий Эл проведут оперативно-профилактические рейды. Они будут выезжать в охотничьи угодья для выявления фактов нарушений в сфере оборота оружия и осуществления охоты – проверять граждан на предмет перевозки огнестрельного оружия и на наличие лицензии и разрешительных документов.

Напомним, согласно российскому законодательству (Постановление Правительства РФ от 21.07.1998 № 814), у охотника при себе должен быть документ, удостоверяющий личность, охотничий билет, путевка либо лицензия на добычу охотничьих животных, разрешение на ношение огнестрельного охотничьего оружия и документы на него.

Центр лицензионно-разрешительной работы продолжает принимать на возмездной основе незаконно хранящееся у граждан оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.На постоянной основе ведется работа с гражданами по добровольной сдаче на возмездной основе незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов к нему и взрывчатых веществ.Размеры вознаграждения за единицу добровольно сданного оружия утверждены постановлением Правительства РМЭ № 130 от 6.05.2006 г. и составляют:В 2016 году граждане Марий Эл добровольно на возмездной основе сдали: 28 единиц охотничьего гладкоствольного оружия, 3 обреза гладкоствольного оружия, 1 ед. нарезного, 1 пистолет, 5 газовых пистолетов, 1 ед. малокалиберного оружия, 4 ед. самодельного оружия, 1 гранату, 1363 патрона.

В первом квартале 2017 года население республики добровольно на возмездной основе сдало: 7 ед. гладкоствольного оружия; 1 ед. нарезного оружия; 1 ед. короткоствольного оружия; 1 ед. оружия самообороны; 1 ед. самодельного оружия, 337 шт. патронов.

Помните:

ответственность за незаконный оборот огнестрельного оружия, его основных частей, а также боеприпасов с действиями, которые совершаются со взрывчатыми веществами и взрывными устройствами, предусмотрена статьями, 222.1, 223.1, 224 Уголовного кодекса Российской Федерации и ст. 20.8 КоАП РФ.

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Лицо, добровольно сдавшее огнестрельное оружие, его основные части, боеприпасы, газовое оружие, холодное, в том числе метательное оружие, освобождается от уголовной ответственности. При этом изъятие указанных предметов при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию не может признаваться добровольной их сдачей.В г. Йошкар-Ола сдать оружие и получить дополнительную информацию можно по адресу: Ленинский просп., д. 21, Центр лицензионно-разрешительной работы. Тел. 8(8362) 68-95-89, 8(8362) 68-95-78.п. Медведево, ул. Медведево, 9, 8(8362) 68-06-63, 8(8362) 58 25-41п. Советский, ул. Свободы,7, 8(8362) 68-06-69, 8(83638) 9-43-47п. Оршанка, ул. Советская, 111, 8(8362) 68-06-66, 8(83641) 2-33-51г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, 56а, 8(83632) 7-55-07п. Юрино, Советская, 4, 8(83644) 32-7-06п. Килемары, ул. Мира, 26, 8(8364) 2-12-75п. Морки, ул. Советская, 22, 8(83635) 9-13-39г. Звенигово, ул. Ленина, 74, 8(83645) 7-14-02п. Сернур, ул. Конакова, 24, 8(83633) 9-75-30п. Мари-Турек, ул. Советская, 11, 8(83634) 9-33-52п. Параньга, ул. Мира, 3, 8(83639) 4-11-02п. Новый Торъял, ул. Советская, 23а, 8(83636) 9-11-03п. Куженер, ул. Советская, 37, 8(83637) 9-13-02